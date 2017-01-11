İZMİR SALDIRISINI PKK ÜSTLENDİ

İzmir saldırısını PKK üstlendi

İzmir Adliyesi önünde 2 kişinin şehit olduğu alçak saldırıyı PKK'nın taşeronu TAK üstlendi.

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İzmir Adliyesi önünde silah ve bombalı araçla düzenlenen, polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ın şehit olduğu, 2 teröristin öldürüldüğü saldırıyı terör örgütü PKK'nın taşeronu TAK üstlendi.

5 Ocak perşembe günü İzmir'de bomba yüklü araçla İzmir Adliyesi C kapısına gelen teröristler içeri girmek istemişti. Polis memuru Fethi Sekin durumdan şüphelenmiş, izin vermemişti. Araçtan çıkarak kaçmayan başlayan teröristler bomba yüklü aracı patlatmıştı.

Mermisi bitene kadar çatışan ve bir teröristi öldüren kahraman polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olduğu çatışmada, 2 terörist öldürüldü.

Alçak saldırıyı bugün terör örgütü PKK'nın taşeronu TAK üstlendi.

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