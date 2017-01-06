İZMİR ŞEHİTLERİ İÇİN ADLİYE'DE TÖREN

İzmir şehitleri için Adliye'de tören

İzmir Adliyesi'nde bombalı saldırıda şehit olan Polis Fethi Sekin ile Zabıt Katibi Musa Can için İzmir Adliyesi’nde tören düzenleniyor.

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 İzmir Adliyesi'ne dün bombalı saldırıda şehit olan polis Fethi Sekin ile adliye zabıt katibi Musa Can için İzmir Adliyesi'nde tören düzenlendi.

Törene katılmak için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da İzmir Adliye'sine geldi.
Tören alanına ilk olarak mübaşir Musa Can' ın cenazesi getirildi, Can' ın yakınlarının tabuta kapanıp gözyaşları döküp ağıtlar yakması yürekleri dağladı. Şehit polisin cenazesinin beklendiği törene AK Parti, CHP ve MHP den çok sayıda siyasetçi, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Avukatlar terörü protesto için cüppeleriyle katılırken, adliye bahçesinde yapılması beklenen töreninin olumsuz hava koşulları nedeniyle binanın içerisinde yapılmasına karar verildiği bildirildi.

DHA
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