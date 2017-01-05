SON DAKİKAİZMİR'DE TERÖR SALDIRISI: 2 ŞEHİT, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İZMİR VALİSİ O ÖRGÜTÜN İSMİNİ VERDİ

İzmir Valisi o örgütün ismini verdi

İzmir'de düzenlenen hain terör saldırısının ardından açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Elde olan veriler PKK'nın yaptığını gösteriyor" dedi.

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İzmir'deki hain terör saldırısı sonrası Valisi Erol Ayyıldız açıklamalarda bulundu. ValiAyyıldız, "Başımız sağ olsun hepimize geçmiş olsun. Adliye önünden bir araç geçerken polis memurlarımızın durdurmak istemesi sonucu bir çatışma çıktı. Bu çatışmada araç içinde olan teröristler kaçarken, bombalı aracı patlattılar ve bunun sonucunda da maalesef bir polis memurumuzla bir mübaşirimiz şehit oldu. Yaralı vatandaşlarımız var 5 tane. Tedavi görüyorlar. Şehitlerimize gani gani rahmet diliyoruz. Bu saldırıyı emniyet güçlerimizin dikkati sonucu çok az bir zayiatla ama içimizi yakan bir şekilde atlattık. Bu teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir. Yanlarında 2 adet kalaşnikof tüfek, ayrıca RPG 7 ve ona ait 7 tane fişek olmak üzere ve 8 tane el bombası ele geçirildi" diye konuştu.

Vali Erol Ayyıldız, "Elde olan veriler PKK'nın yaptığını gösteriyor" dedi.

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