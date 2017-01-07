İzmir'de 5 eski emniyet mensubu tutuklandı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Menemen İlçe Emniyet Müdürü Kamil Atay'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı, 4 kişi serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen müdür, komiser ve amir rütbesindeki 9 emniyet mensubunun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan eski Menemen İlçe Emniyet Müdürü Kamil Atay ile Hamza Yağız, Cavit İhtiyar, Fatma Sipahi ve Nermin Bakır, mahkemece "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Şakir M. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Muhammet Y.P, Harun R.C. ve Osman U, mahkemeden serbest bırakıldı.