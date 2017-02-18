İzmir'de askeri gemide yangın çıktı, 4 asker hastanede !

Foça ilçesinde TCG Ertuğrul (L-401) isimli çıkarma gemisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Askeri personel ve mürettebatın bulunduğu gemide yangına ilk müdahale eğitimli personel tarafından gerçekleştirildi. Yangında, 4 dumandan etkilenerek Foça Devlet Hastahanesinde tedavi altına alındı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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