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İZMİR'DE ASKERİ GEMİDE YANGIN ÇIKTI, 4 ASKER HASTANEDE !

İzmir'de askeri gemide yangın çıktı, 4 asker hastanede !

İzmir'in Foça ilçesinde, askeri çıkarma gemisinde çıkan yangında 4 asker dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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Foça ilçesinde TCG Ertuğrul (L-401) isimli çıkarma gemisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Askeri personel ve mürettebatın bulunduğu gemide yangına ilk müdahale eğitimli personel tarafından gerçekleştirildi. Yangında, 4 dumandan etkilenerek Foça Devlet Hastahanesinde tedavi altına alındı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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