İzmir'de baskın yapılan evlerden çıkanlar...

İzmir Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün sabaha karşı düzenlediği operasyonda İstanbul Ortaköy'deki katliamı gerçekleştiren saldırganla bağlantı ihtimalleri bulunan 3 ailenin üyesi 20 kişiyi gözaltına alındı. 20 gözlem altına alınan çocukla birlikte 11’i erkek, 9’u kadın toplam 40 kişi TEM binasına getirildi.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünce DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen istihbari çalışmalar çerçevesinde yapıldığı belirtilen operasyonda Konyailinden İzmir’e geldikleri tespit edilen ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı Yabancı Terörist Savaşçı oldukları tespit edilen Orta Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden geldikleri anlaşılan şüpheliler gözaltına alındı.

Bornova ve Buca ilçelerinde bulunan 3 adrese yönelik olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince Konya ili ile irtibatlı gerçekleştirilen operasyonda 11 kadın, 9 erkek ve beraberinde 20 çocukla birlikte yakalandı.

Yabancı Terörist Savaşçı oldukları değerlendirilen şüphelilerin kalmış oldukları adreslerde;41 adet çoğunluğunun sahte olduğu değerlendirilen farklı ülkelere ait pasaportlar,12 adet cep telefonu,1 adet tablet, 2 adet çatışma bölgelerinde kullanılan palaska,2 adet kütüklük,1 adet bel aparatı,1 adet GPS cihazı,1 adet keskin nişancı tüfeği dürbünü,1 adet gece görüşü dürbünü,1 adet operasyonel fener,15 adet yabancılara mahsus sahte geçici kimlik belgesi ele geçirildiği öğrenildi.

Yakalanan yabancı uyruklu şüphelilerin Konya’dan İzmir’e geldikleri, dikkat çekmemek için aileleri ile birlikte ev kiraladıkları ve normal yaşam sürdükleri tespit edildiği açıklanırken, Reina saldırganı ile bağlantıları olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi.