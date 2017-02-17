İzmir'de DEAŞ üyesi yakalandı

Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatla yakalanan, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirtilen zanlı tutuklandı.

Kadifekale semtindeki bir eve dün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan C.A, Terörle Mücadele Şubesinde ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. C.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis ekiplerince Konak ilçesinde dün gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyeleriyle bağlantısı olduğu belirtilen C.A. gözaltına alınmış, evde yapılan aramada ise silah, pompalı tüfek, suikast kalemi, keskin nişancı dürbünü, üzerinde mermi izi olan 3 çelik yelek, miğfer ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.