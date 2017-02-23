  • Mehmetçik destekli ÖSO El Bab'ın merkezini ele geçirdi
  • Türkiye gazetesi yazarından çok konuşulacak liste
  • Ehliyet sahiplerine zorunlu ''trafikte saygı eğitimi"
  • İstanbul'da çıplak adam şoku !
  • Hükümetten yeni temizlik operasyonu
YEREL HABERLER
İzmir Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

İZMİR'DE FUHUŞ ÇETESİNE OPERASYON !

İzmir'de fuhuş çetesine operasyon !

İzmir Ödemiş'te tadilat yapılan evlerde fuhuş yaptırdıkları öne sürülen şebekeye düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde, tadilat yapılan metruk evlerde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda fuhuştan elde edildiği belirlenen 44 bin 690 lira ile 3 bin 34 dolar, 2'si ruhsatlı 6 pompalı tüfek, 3 kurısıkı tabanca ve fuhuş kayıtlarının tutulduğu defter ve not kağıtları ile banka dekontları ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Fakülte Caddesi'ndeki tadilatı yatırılan metruk evlerde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını belirledi. Bunun üzerine fuhuş yapılan evler ile fuhuş yaptıran ve yapanlar tek tek tespit edilip, yaklaşık iki ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Şebeke yönetecilerinin telefon görüşmeleri fuhuş trafiğini ortaya çıkardı. Görüşmelerden fuhuş pazarlığının şebekenin yöneticileri ile yapıldığı, fuhuş yapan kadınların kazandıkları paranın yüzde 50'sini onlara verdikleri tespit edildi. Ödemiş Toptancı Hali'ndeki bir kişinin, polisin bölgede rutin kontroller yaptığı zamanlarda, fuhuş şebekesi yöneticilerini, "Polisler bölgede, dikkatli olun" diyerek uyardığı da telefon görüşmelerinden belirlendi.

Fuhuş şebekesinin hiyerarşik yapısı ve iletişimin şeması tespit edilip, yeterli delillere ulaşılmasının ardından geçen 21 Şubat'ta operasyona başlandı. 12 polisin katılımıyla 9 ayrı adrese "Fakülte-1" adı altında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuş şebekesinin lideri B.E. (42), yöneticileri N.E. (28) ve M.S. (42), üyeleri G.B. (26), H.D. (29), B.K. (32), E.A. ve M.K. ile fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu kadınlar N.B. (37), V.N. (39) ve A.A. (43) gözaltına alındı. Şebeke üyeleri arasında bulunan M.K. isimli kadının da erkeklerle para karşılığı birlikte olduğu belirlendi. Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda, fuhuştan elde edildiği belirlenen 44 bin 690 lira ve 3 bin 34 dolar, bir miktar ziynet eşyası, 4'ü ruhsatsız 6 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, fuhuş organizasyonunda kullanıldığı belirlene 8 cep telefonu, tapu evrakları, banka dekontları, hesap cüzdanları, fuhuşa ait kayıtların tutulduğu defterler ve not kağıtları ele geçirildi.

İzmir'de fuhuş çetesine operasyon !

Gözaltına alınan şüphelilerden fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu dördünün zührevi hastalıklar yönünden sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilecekleri bildirildi. Suç örgütü kurmak, yaralama, fuhuşa aracılık etmek, evrakta sahtecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hırsızlık ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet gibi suçlardan poliste çok sayıda suç kaydı bulunan fuhuş şebekesinin yönetici ve üyeleri 7 kişinin polisteki işlemlerinin halen sürdüğü bildirildi.

İzmir'de fuhuş çetesine operasyon !

İzmir'de fuhuş çetesine operasyon !

DHA
526
-
"Eşim ve gelinim ilişki yaşıyordu""Eşim ve gelinim ilişki yaşıyordu"
Okuldaki tabelalar değişince inceleme başlatıldıOkuldaki tabelalar değişince inceleme başlatıldı
Arkadaşını öldürmeden önce selfie çekmişArkadaşını öldürmeden önce selfie çekmiş
Hanefi Avcı'ya tazminat iadesiHanefi Avcı'ya tazminat iadesi
Demirtaş: "Kendimi savunmak zorunda hissetmiyorum"Demirtaş: "Kendimi savunmak zorunda hissetmiyorum"
''Zulüm 1938'de son buldu'' davası başladı''Zulüm 1938'de son buldu'' davası başladı
Cezaevi firarisi adliyeyi birbirine kattıCezaevi firarisi adliyeyi birbirine kattı
Komşunun parmağını koparıp yuttu iddiasıKomşunun parmağını koparıp yuttu iddiası
CHP'li Böke'ye canlı yayında ölüm tehdidiCHP'li Böke'ye canlı yayında ölüm tehdidi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS