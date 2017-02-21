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İZMİR'DE GENÇ KIZIN YAŞADIKLARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

İzmir'de genç kızın yaşadıkları dehşete düşürdü

İzmir'de ailesinin eve kapatıp zincirlediği 22 yaşındaki şizofreni hastası genç kızın başına gelmeyen kalmadı.

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İzmir’de ailesinin tedavi ettirmek yerine eve kapatıp zincirlediği 22 yaşındaki şizofreni hastası A.A., bir fırsatını bulup kaçtı. Yolda yürürken kaçırılan ve defalarca tecavüze uğrayan genç kızı çığlıklarını duyanların ihbarı kurtardı.

Habertürk Gazetesi'nden Mehmet İnmez'in haberine göre, ailesiyle birlikte yıllar önce Güneydoğu’dan gittikleri İzmir’e yerleşen 22 yaşındaki şizofreni hastası A.A.’nın hayatını kâbusa çeviren olaylar zinciri aylar önce başladı. Ailesi, genç kızı ‘kendine ve başkasına zarar vermemesi için’ evin bir odasına kapatarak zincirle bağladı. A.A. 8 Eylül 2016’da kimse olmadığı sırada zincirlerden kurtulup evden kaçtı. Kızlarının kaçtığını fark eden aile polise başvurdu.

DEHŞET 2 GÜN SÜRDÜ

A.A. evlerinin yakınında ayağında zincirle yolda yürürken kamyon şoförlüğü yapan A.K. (54) ve T.S. (30) ile karşılaştı. Yardım etmek istediklerini söyleyen A.K. ve T.S., iddiaya göre genç kızı Çiğli’de bulunan evlerine götürerek tecavüz etti. Şüpheliler 2 gün boyunca zorla evde tuttukları A.A.’yı para karşılığı başka erkeklere de sattı. Günlerce tecavüze uğrayan genç kız, A.K. ile T.S.’nin evde olmadığı sırada pencereden bağırarak yardım istedi. Tek katlı evin önünden geçen emekli bir askerin ihbarıyla eve giden polis, genç kızı yarı baygın ve çıplak halde buldu. Suçlamaları reddeden A.K. ve T.S. tutuklandı.

‘ABİLERİ İNFAZ KARARI ALDI’

Polis, günlerce dehşet ve hastalığının üzerine bir de bunun travmasını yaşayan A.A.’yı ailesine teslim etmek istedi. Ancak aile üyelerinden biri, Güneydoğu’daki ağabeylerinin “Namusumuz kirlendi” diyerek ‘infaz’ kararı aldığını ve İzmir’e gelme planı yaptığını söyledi. A.A.’nın İzmir’de yaşayan hasta babası da bu karara karşı çıktığını belirterek, kızının koruma altına alınmasını istedi.

GİZLİ BİR YERE GÖTÜRÜLDÜ

Bu sırada devreye giren avukat Sibel Önder, koruma kararı çıkarılan A.A.’yı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın desteğiyle Adli Tıp Kurumu’na yönlendirdi. Travma yaşadığı ve ruh sağlığı bozulduğu tespit edilen genç kızın vücudunda üç ayrı sperm örneği bulundu. Tecavüz davasında sanıklarla yüzleşecek olan A.A., abilerinin ‘infaz’ kararı nedeniyle İzmir dışında gizli bir yere götürüldü.

Habertürk
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