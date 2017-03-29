İzmir'de iki ayrı patlama: 1 terörist öldü, 1'i yaralı yakalandı

İzmir'in Buca İlçesi'nde korku ve panik yaratmak için eylem hazırlığında olan iki teröristin hazırladıkları el yapımı patlayıcıları belli noktalardaki çöp konteynırları ile yol kenarlarına bırakıp uzaklaşma planları, patlayıcılardan birisi ellerinde infilak etmesiyle sonuçlandı. Teröristlerden biri öldü, diğeri yaralı olarak yakalandı. İki patlama sonrası alarma geçen polis bölgede sabaha kadar bomba araması yaptı. Teröristlerin bağlantıları araştırılıyor.

İzmir'in Buca ilçesinde gece önce bir otomobilde patlama meydana geldi, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Bu olaydan birkaç dakika sonra ise 300 metre uzaktaki çöp konteynerinde patlama yaşandı. Bombanın eylem hazırlığındaki teröristin elinde patladığı ortaya çıktı.

Buca Çamlıkule Mahallesi 254 sokak üzerinde bir araçta patlama olduğuna dair ihbar alan polis ekipleri, bölgeye gönderildi. Polisin patlamanın yaşandığı otomobile yaklaştıkları sırada bu alana yaklaşık 300 metre uzaklıkta ikinci biri patlama sesi geldi. Yaklaşık 20 dakika arayla yaşanan patlamalardan sonra alarma geçirilen çok sayıda polis ekibi, bölgeye gönderildi. Bölgedeki tüm giriş ve çıkışlar, polislerce tutuldu. Patlama yaşanana iki ayrı noktada araştırmalar yapıldı.

OTOMOBİLDE ELİNDE PATLADI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polislerinin yanı sıra, İstihbarat Şube Müdürlüğü Bomba İmha Şube Müdürlüğü ile asayiş ekipleri, patlama yaşanan bölgelerde inceleme yaptı. İlk patlama yaşanan yerdeki kartal marka otomobilin içerisinde bir teröristin hayatını kaybettiği sürücü koltuğundaki diğer teröristin de yaralı olduğu saptandı. Yaralı terörist patlama yerindeki ilk müdahaleden sonra polisin gizli tuttuğu hastaneye götürüldü. Polisin araç içerisinde ve çevresindeki incelemesinde, teröristlerin el yapımı bombanın düzeneğini hazırladığı sırada patladığı saptandı. Bombanın da hayatını kaybeden teröristin kucağında bulunduğu tespit edildi. Patlamanın şiddetiyle Kartal marka otomobilin sağ tarafının tavan bölümünün ikiye yarıldığı belirlendi. Bu noktadaki araştırmayla aynı anda 300 metre uzaklıktaki ikinci patlama bölgesinde de araştırma yapan bomba ve terör uzmanları bu bombanın da yine el yapımı olduğunu otala çıkardı.

YARALI TERÖRİST BOMBA KOYDUKLARINI İTİRAF ETTİ

Bu arada yaralı teröristten alınan bilgiler doğrultusunda patlayıcıları farklı noktalara koyduklarını öğrenen polis, her iki alanın yanı sıra bölgedeki güvenlik çemberini genişletti. Otoyol ve kent içi yol kenarları, çöp konteynırları gibi patlayıcı konulması muhtemel alanlarda ekiplerin yanı sıra bomba uzmanı köpeklerde araştırma yaptı. Telsiz anonslarıyla çöp konteynırlarına yaklaşmamaları konusunda uyarılan Asayiş ekipleri, bölgedeki güzergahlar üzerinde önlem aldı. Buca Belediyesi Temizlik işçilerinin de, özellikle patlama yaşanan mahalledeki konteynırların, polislerle birlikte toplatılması konusunda uyarıldı.

TERÖRİSTLER PKK BAĞLANTILI

Patlamada hayatını kaybeden ve yaralanan teröristlerin kimliklerine yönelik araştırma da sonuç verdi. Kimlikleri belirlenen kişilerin PKK üyesi oldukları saptandı. Polis, teröristlerin bağlantılarını ortaya çıkarmak için aile çevreleri de dahil olmak üzere araştırma altına aldı. Bunun yanı sırada polis teröristlerin, bombalı eylem için otoyol kenarındaki yeni yapılaşma alanını seçmeleri konusunda da iki ihtimal üzerinde durdu. Bunlardan ilki, dün terör örgütü MLKP'ye operasyon yapılması üzerine paniğe kapılan teröristlerin ellerindeki patlayıcılardan dikkat çekmeden kurtulmak için bu yöntemi seçtikleri ikincisi ise, art arda yaşanacak olan patlamalarla kent genelinde vatandaşlarda korku ve tedirginlik yaşatmak olduğu ileri sürüldü.

Emniyet yetkilileri, yeni bilgilerin elde edilmesinden sonra açıklamanın yapılacağını ifade etti.