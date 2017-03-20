İzmir'de kan donduran cinayet

İzmir'in Konak ilçesinde, iki gurup arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Gıda Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki gurup arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Olayda ismi öğrenilemeyen bir şahıs, kardeş olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Onur K. ve 18 yaşındaki Müslüm K.'yı bıçaklayarak yaraladı. Oğullarının yaralandığını duyan aile olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine iki kardeş ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Müslüm K. yapılan tüm müdahalelere kurtarılamazken, Onur K'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Müslüm K.'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinden kaçan cinayet zanlısının yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.