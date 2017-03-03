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İZMİR'DE KORKUTAN YANGIN

İzmir'de korkutan yangın

İzmir'in Balçova İlçesinde, lüks bir AVM'nin yanında bulunan barda yangın çıktı.

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Olay, bugün 02.30 sıralarında Bahçelerarası Mahallesi'nde bulunan lüks AVM'nin yanındaki barda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bardan dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 110 itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangını kontrol altına alarak söndürme çalışmalarını başattı. Öte yandan herhangi bir can kaybı yaşanmadığı yangında, maddi hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

İzmir'de korkutan yangın

İHA
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