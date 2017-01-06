İzmir'de neden patlama olmuyor diyen kadın konuştu

İzmir'de dün yaşanan patlama, İstanbul Beşiktaş’ta 11 Aralık'ta 44 kişinin öldüğü saldırı sonrasında sosyal medyada E.Ş. ismiyle paylaşılan “Neden İzmir’de patlama olmuyor?” mesajını gündeme getirdi. İzmir’i hedef gösterdiği iddia edilen E. Ş. paylaşımı kendisinin yapmadığını öne sürdü.

"PAYLAŞIMI BEN YAPMADIM"

"Olaylar gerçekten tamamen benim dışımda gelişti" diyen E.Ş. , "Bu yüzden çok üzgünüm. Avukatımla birlikte açıklama yapıp kamuoyundan özür dileyeceğim" ifadesini kullandı. E.Ş., bir internet sitesine yaptığı açıklamada emniyete ve savcıya ifade veren Şirin, paylaşımı kendisinin yapmadığını söyledi.



E.Ş., "Twitter ve Facebook hesabım işyerimde sürekli açık ve 5-6 kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Fark ettiğimde çoktan paylaşılmıştı ve düzeltmek için iş işten geçmişti. Savcıya da Emniyet'e de benim hesabımdan bu mesajı atan kişinin ismini verdim" dedi.

"HİÇBİR PARTİ ÜYESİ DEĞİLİM"

Herhangi bir partiye üye olup olmadığı ve sonrasında paylaşımın içeriğini düzeltmek için neden bir açıklama yapmadığı konusunda ise "Hiçbir partiye üye değilim. Daha önce de hiçbir politik paylaşımım olmamıştı. Ülkesine, bayrağına, yurduna saygılı bir insanım. İşin bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim. Açıkçası çok şaşırdım ve korktum. Konuyla ilgili düzeltme yapmak istedim, avukatım da harekete geçti ama kimseyle konuşamadık. İlk kez gazeteci olarak siz arıyorsunuz" diye konuştu.

"KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Başının bu kadar derde girmiş olmasından büyük üzüntü duyduğunu ve hiçbir partiye üye olmadığını belirten E. Ş., şunları söyledi: "Kim başka bir insanın ölmesini ister ki… Ben böyle bir insan değilim, benim de çocuğum var. Böyle bir temennide bulunmak için insanlıktan çıkmış olmak gerekir. Olaylar gerçekten tamamen benim dışımda gelişti. Bu yüzden çok üzgünüm. Avukatımla birlikte açıklama yapıp kamuoyundan özür dileyeceğim. Beni aradığınız ve neler yaşadığımı sorduğunuz için de tekrar tekrar teşekkür ederim."