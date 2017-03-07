  • Zihinsel engelli kıza 3 yıl boyunca tecavüz
  • Şemsiye açan PKK'lılar F-16'lara yakalandı
  • Gaziantep Sanayi Sitesi'nde büyük patlama
  • Darbe gecesi Akın Öztürk'le ilgili çarpıcı detay
  • ABD'den Münbiç açıklaması
YEREL HABERLER
İzmir Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

İZMİR'DE REHİNE KRİZİ !

İzmir'de rehine krizi !

İzmir'in Konak ilçesinde, iki çocuğunu rehin alan şahıs yaklaşık 1 saat sonra etkisz hale getirildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İzmir'in Konak ilçesinde, bunalıma giren bir kişi iki çocuğunu rehin aldı. Yaklaşık 1 saat direnen şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Olay, bugün saat 6.30 sıralarında Saygı Mahallesi 2772 sokakta bir evin önünde meydana geldi. İddialara göre bunalıma giren Y.Ç., elindeki bıçakla iki çocuğunu rehin aldı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen ekipler Y.Ç.'yi ikna etmeye çalıştı. Uzun bir süre ikna olmayan Y.Ç.'yi polis ekipleri biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Y.Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
483
-
Barzani İran'da nasıl karşılandı ?Barzani İran'da nasıl karşılandı ?
Esrarengiz görüntünün sırrı ortaya çıktıEsrarengiz görüntünün sırrı ortaya çıktı
Ülkü Ocakları eski başkanları oyunun rengini açıkladıÜlkü Ocakları eski başkanları oyunun rengini açıkladı
Ak Partili vekiller ile partiye yakın yazarlar kapıştıAk Partili vekiller ile partiye yakın yazarlar kapıştı
Terör örgütü PYD Münbiç'ten çekilmiyorTerör örgütü PYD Münbiç'ten çekilmiyor
IMDB'de ''Reis'' filmiyle ilgili şaşırtan detayIMDB'de ''Reis'' filmiyle ilgili şaşırtan detay
Mahkeme başkanını çileden çıkartan savunmaMahkeme başkanını çileden çıkartan savunma
Törene damga vurdu !Törene damga vurdu !
Gülen'in akrabası hakim karşısındaGülen'in akrabası hakim karşısında
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS