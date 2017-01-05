İZMİR'DE TERÖR SALDIRISI: 2 ŞEHİT, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İzmir Adliyesi yakınlarında bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Bombalı aracın patlatılması sonrası polisle teröristler arasında çatışma çıktı. AA, saldırıda 1 polis ile 1 adliye çalışanının şehit olduğunu duyurdu. Çatışmada 2 terörist öldürülürken kaçan bir teröristi yakalamak için çalışma başlatıldı. Bölgedeki bir şüpheli araç da kontrollü şekilde patlatıldı. İzmir Valisi yaptığı açıklamada saldırının PKK tarafından yapıldığının değerlendirildiğini söyledi.

Patlamanın ardından polisle çatışmaya giren 2 teröristin öldürüldüğünü; bir teröristi ise yakalama çalışmalarının ise devam ettiğini duyurdu.

İZMİR VALİSİ: PKK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

İzmir Valisi Erol Ayyıldız olayla ilgili basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

"Başımız sağolsun hepimize geçmiş olsun. Bir araç geçerken polis memurlarımızın polis noktasında durdurmak istemesi sonucu bir çatışma çıktı. Çatışmada içerisinde olan teröristler bombalı aracı patlattılar. Bunun sonucunda bir polis ile bir adliye çalışanı (katip) şehit oldu. 3'ü polis olmak üzere 6-7 yaralımız var. Tedavi görüyorlar. Menfur hain saldırıyı yapanlar bizim emniyet güçlerimizin dikkatli ve çabaları sonucu çok az bir zaiyatla ama içimizi yakan bir şekilde atlattık.

1.70 BOYLARINDA SİYAH MONTLU ZANLI ARANIYOR

Patlama sonrası olay yerinden kaçan siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheli aranıyor.

AA, saldırıda 1 polis ile 1 adliye çalışanının şehit olduğunu duyurdu. Yaklaşık 10 kişinin de yaralı olduğu belirtiliyor.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Patlamanın görgü tanığı Avukat Çağatay Akar "çok ciddi ve büyük bir patlama" meydana geldiğini söyledi.

Olay anında adliye yakınındaki ofislerinde toplantı halinde olduklarını söyleyen Akar, NTV canlı yayınında şunları söyledi:

"Büyük patlama sesi duyduk ardından çatışma gerçekleşti. Sanırım bir araç havaya uçtu. Camdan bakınca arabanın yandığını gördük, beyaz bir ticari araç da yanıyordu. Polis ve güvenlik görevilileri ateşe karşılık verdi.

Bizim ofisimizden kaybımız yok ama diğer meslektaşlara ulaşmaya çalışıyoruz. Çok sayıda ambulans ve polis aracı var. Ocak ayının ilk haftası adliyeler çok yoğun olmaz, nadir duruşmalar bu saate kadar devam eder. Adliyenin kalabalık olmadığı zamanlardı. Çok yoğun bir saat değil."

DİKKAT ÇEKİP ADLİYEYE Mİ SALDIRACAKLARDI?

İzmir Adliyesi’ne yönelik bomba araçla saldırının ardından İzmir genelinde operasyonlar ve denetimler başladı, kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. İzmir Baro Başkanı'nın verdiği bilgilere göre aynı dakikalarda adliye içinde de hareketli anlar yaşandı. Teröristlerin bombalı araçla dikkat çekip adliye içinde saldırı planlanmış olduğu ihtimali konuşuluyor.

GÖRGÜ TANIĞI: POLİS CANLI BOMBAYA ATEŞ ETTİ

Bir görgü tanığı "Biz arabayla köşeyi dönüyorduk. Arkamızdaki araba patladı. Biz aracın içinden dışarı attık kendimizi. Kapıdan inince patlama gerçekleşti. Bizim emniyet güçlerimiz canlı bombaya ateş etti" dedi.

"TERÖRİSTLERLE POLİS ÇATIŞMAYA GİRDİ"

Anadolu Ajansı, patlamanın ardından polisle çatışmaya giren 2 teröristin öldürüldüğünü; bir teröristi ise yakalama çalışmalarının ise devam ettiğini duyurdu.

Habere göre, patlama sonrası olay yerinden kaçan siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheli aranıyor.

Güvenlik güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Olası bir bomba veya terör saldırısı ihtimaline karşı önlemler alındı.

Patlama nedeniyle çevredeki kafe ve iş yerlerinde hasar meydana geldiği bildirildi.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz net bir bilgi yok.

ETRAFTA ÇOK CİDDİ HASAR VAR

Patlama nedeniyle çevredeki kafe ve iş yerlerinde hasar meydana geldiği bildirildi. Patlamanın nedenine ilişkin henüz net bir bilgi yok.

YARALI SAYISI ARTIYOR

NTV canlı yayınına telefonla bağlayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ biri ağır 10 civarında yaralı olduğunu söyledi.

Karabağ ''3 teröristin 2'sinin öldürüldüğü birinin arandığı bilgisini aldık. 10 civarında yaralı var. 1 tanesi kaçmış teröristin ikisi ölü vaziyette. Yaralılardan birinin durumu ağır'' dedi.

SİLAH SESLERİ GELDİ İDDİASI

AA İzmir Bölge Temsilcisi Caner Baysal, patlama sonrası bölgeden silah sesleri geldiği ve bir kişinin kaçtığına yönelik iddialar olduğunu da söyledi.

"BOMBALI ARAÇ TESPİTLERİ VAR"

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ise olayla ilgili şu bilgileri verdi:

"İzmir'e yönelik uzun süredir süren tahrikler var. Herhalde bunlardan kaynaklı olacak ki bir patlama gerçekleşti. İtfaiye olaya müdahale etmiş vaziyette. Sahada yoğun bir görev sürdürülüyor. Bir bombalı araç olduğu söyleniyor. Bir Dobla aracın patlatıldığına yönelik tespitler var. Alanda güvenlik önlemleri hat saftada. Olayla ilgili detaylı bilgi henüz yok."

"İZMİR HEDEF GÖSTERİLDİ"

İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan ise NTV canlı yayınında şunları söyledi:

"Şu anda bilgimiz bir teröristin ele geçirilmiş olduğu. Diğeriyle ilgili kesin bilgiye biz de sahip değiliz. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Olay yerine geçmek üzereyiz. İzmir 10-15 gün önce sosyal medyadan hedef gösterilmişti. Biz de suç duyurusunda bulunmuştuk. Ardından bu olayın olması çok düşündürücü. Seçilen kapıdan savcı, hakim ve vatandaşlar giriş yapıyor. Bir araç patlatılıyor ve ardından çatışma çıktığına yönelik bir bilgi var. Aracın hedef şaşırtmak amacıyla yapıldığı sanılıyor."

"BİZE GELEN UYARILAR VARDI"

Başka bir görgü tanığı Avukat Emirhan Yaşıt şunları söyledi:

"Patlama meydana gelince o noktaya gittik. Büyük bir duman kalktı, ardından çatışmalar başladı. Güvenlik güçleri de hızlı reaksiyon verdi. Adliyenin çevresine doğru vatandaşlar güvenli bölgeye çekildi. Doğrudan güvenlik koridoruna alındı bölge. Hala o bölgedeyiz. Ağır ceza mahkemelerinin ağırlıklı olduğu yerin girişi. Bu bölgede hakim-savcı otoparkı var. Cadde üzerinde personellerin çıkış anında kullandığı araçlar duruyor. Ana kapı olması nedeniyle günün her saati yoğundur. Ancak ocak ayı nedeniyle normalin altında bir kalabalık olur. Tam da doğrudan hakim-savcıların giriş yaptığı ve güvenlik güçlerinin sabit olarak durduğu bir nokta. Güvenlik güçleri hedef alınmış gibi görünüyor. İzmir Adliyesi güvenlik tedbirleri yüksek bir yer. Adliyeye giriş çıkışlarda daha dikatli olunması kosunuda bize gelen uyarılar vardı."

"SALDIRILAR ADLİYE ÇALIŞANLARINI YILDIRAMAZ"

NTV canlı yayınına bağlanan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da İzmir Adliyesi'nin terör örgütlerinin tümüne yönelik mücadelesine dikkat çekti. Kaya, bu tarz saldırıların adliye çalışanlarını yıldırılmayacağının da altını çizdi.

RTÜK'TEN YAYIN YASAĞI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Başbakanlık tarafından İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.