İZMİR'DE TERÖR SALDIRISI: PATLAMADA ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İzmir Adliyesi yakınlarında bir patlama meydana geldi. AA, patlama sonrası 2 teröristin öldürüldüğünü 1 teröristin ise arandığını duyurdu. İlk belirlemelere göre 7 yaralı var. Bombalı araçla gerçekleştirilen bir terör saldırısı ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.

Bayraklı ilçesindeki adliyenin hakim ve savcıların giriş yaptığı C kapısına yakın bir noktadaki araçta patlama meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yanan bir araç olduğu belirtiliyor. İlk belirlemelere göre, olayda aralarında polislerin de olduğu 7 kişi yaralandı.

"TERÖRİSTLERLE POLİS ÇATIŞMAYA GİRDİ"

Anadolu Ajansı, patlamanın ardından polisle çatışmaya giren 2 teröristin öldürüldüğünü; bir teröristi ise yakalama çalışmalarının ise devam ettiğini duyurdu.

Habere göre, patlama sonrası olay yerinden kaçan siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheli aranıyor.

Güvenlik güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Olası bir bomba veya terör saldırısı ihtimaline karşı önlemler alındı.

Patlama nedeniyle çevredeki kafe ve iş yerlerinde hasar meydana geldiği bildirildi.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz net bir bilgi yok.

ETRAFTA ÇOK CİDDİ HASAR VAR

Patlama nedeniyle çevredeki kafe ve iş yerlerinde hasar meydana geldiği bildirildi. Patlamanın nedenine ilişkin henüz net bir bilgi yok.

YARALI SAYISI ARTIYOR

NTV canlı yayınına telefonla bağlayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ biri ağır 10 civarında yaralı olduğunu söyledi.

Karabağ ''3 teröristin 2'sinin öldürüldüğü birinin arandığı bilgisini aldık. 10 civarında yaralı var. 1 tanesi kaçmış teröristin ikisi ölü vaziyette. Yaralılardan birinin durumu ağır'' dedi.

SİLAH SESLERİ GELDİ İDDİASI

AA İzmir Bölge Temsilcisi Caner Baysal, patlama sonrası bölgeden silah sesleri geldiği ve bir kişinin kaçtığına yönelik iddialar olduğunu da söyledi.

"BOMBALI ARAÇ TESPİTLERİ VAR"

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ise olayla ilgili şu bilgileri verdi:

"İzmir'e yönelik uzun süredir süren tahrikler var. Herhalde bunlardan kaynaklı olacak ki bir patlama gerçekleşti. İtfaiye olaya müdahale etmiş vaziyette. Sahada yoğun bir görev sürdürülüyor. Bir bombalı araç olduğu söyleniyor. Bir Dobla aracın patlatıldığına yönelik tespitler var. Alanda güvenlik önlemleri hat saftada. Olayla ilgili detaylı bilgi henüz yok."

"İZMİR HEDEF GÖSTERİLDİ"

İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan ise NTV canlı yayınında şunları söyledi:

"Şu anda bilgimiz bir teröristin ele geçirilmiş olduğu. Diğeriyle ilgili kesin bilgiye biz de sahip değiliz. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Olay yerine geçmek üzereyiz. İzmir 10-15 gün önce sosyal medyadan hedef gösterilmişti. Biz de suç duyurusunda bulunmuştuk. Ardından bu olayın olması çok düşündürücü. Seçilen kapıdan savcı, hakim ve vatandaşlar giriş yapıyor. Bir araç patlatılıyor ve ardından çatışma çıktığına yönelik bir bilgi var. Aracın hedef şaşırtmak amacıyla yapıldığı sanılıyor."

RTÜK'TEN YAYIN YASAĞI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Başbakanlık tarafından İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.