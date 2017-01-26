İZMİR'DE TRAVESTİYE KORKUNÇ TUZAK

İzmir'de travestiye korkunç tuzak

İzmir'de gaspçılar, bir travestinin parasını aldıktan sonra ellerini bağlayıp kümese kapattı.

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İzmir’de travestileri hedef alan gaspçılar, polisin tek delil olan sahte bir ehliyetten iz sürerek yürüttüğü çalışmayla yakalandı. İzmir Emniyeti Gasp Büro Amirliği’ne başvuran 37 yaşındaki travesti E.A., internetten iletişime geçen 2 kişinin kendisini kaçırıp gasp ettiğini anlattı. E.A., şüphelilerin kendisini Kemalpaşa’daki bir eve götürüp parasını aldıktan sonra ellerini bağlayıp attığı tavuk kümesinden kendi imkânlarıyla kurtulduğunu belirtti.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre; Birkaç gün sonra ise bu kez 44 yaşındaki travesti N.G., polise giderek “2 kişi evine çağırdı. Zorla ellerimi bağlayıp Alsancak’taki evime götürdüler. Kasadaki 6 bin TL, 300 dolar ve 250 Euro’yu alıp kaçtılar” diyerek şikâyetçi oldu. Polis, N.G.’nin götürüldüğü evde bulduğu bir ehliyeti incelemeye aldı. Sahte olduğu belirlenen ehliyetten yola çıkan ekipler, 2 olayı da 37 yaşındaki Ö.P. ile 23 yaşındaki T.E.’nin gerçekleştirdiğini belirledi. 2 şüphelinin, farklı otobüslerle Şanlıurfa ve Ankara’ya gitmek için yola çıktığı tespit edildi. T.E. Mersin’de, Ö.P. ise Uşak’ta gözaltına alındı. 2 zanlı, mahkemece tutuklandı.

Habertürk
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