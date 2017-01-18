İzmir'deki aile katliamında sır çözüldü !

İzmir'de aynı aileden 4 kişinin öldürülmesinin, eczacı Hakan Kılıç'ın, emekli öğretmen babasının, Aysel Aslan'la evlenmek istemesine karşı çıkmasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Hakan Kılıç'ın önce Hüseyin Tiryaki'yi, ardından 3 ay önce evlendiği 3 aylık hamile eşi Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ile üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ı öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

Buca'da telefon satışı yapan 27 yaşındaki Hüseyin Tiryaki'nin cesedi, dün sabah saatlerinde, Kaynaklar Mahallesi'nde yol kenarında bulundu. Dövüldükten sonra tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Tiryaki ile diğer aile bireylerine ulaşamayan yakınları ise Menderes Caddesi 371 numaradaki eve geldi. Zili çalmalarına rağmen evin kapısının açılmaması ve telefonlara da cevap verilmemesi üzerine, öğle saatlerinde çilingir yardımıyla içeriye girildiğinde, Hüseyin Tiryaki'nin 3 ay önce evlendiği 3 aylık hamile olan eşi Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ile üniversite öğrencisi üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ın bıçaklanıp öldürülmüş cesetleri bulundu. Ailenin öldürülen bütün fertlerinin aynı evde yaşadığı, kurbanlardan Aysel Aslan'ın daha önce iki evlilik yaptığı belirlendi.

5'İNCİ CESET BULUNDU

Polis evin kapısında zorlama olmadığını tespit ettikten sonra cinayeti tanıdık kişilerin işlediği üzerinde durdu. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, sabah saatlerinde, Hüseyin Tiryaki ile evlerinin yakınında eczanesi bulunan 35 yaşındaki Hakan Kılıç'ın birlikte görüntülendiği anlaşıldı.

Araştırmalar Hakan Kılıç üzerinde yoğunlaştırıldı. Polisin dün saat 22.30 sıralarında, adresini belirleyip evine gittiğinde, içeride Hakan Kılıç'ın cesedini buldu. Kılıç'ın tabancayla intihar ettiği belirlendi.

OLAY AYDINLATILDI

Bu gelişmeden sonra da Cinayet Bürosu ekipleri cinayetlerin üzerindeki sır perdesini aydınlattı. Hüseyin Tiryaki'nin bir süre yanında çalıştığı Hakan Kılıç'ın, emekli öğretmen olan babasıyla, öldürdüğü Aysel Aslan'ın evlilik planlarına karşı çıktığı tespit edildi. Babasına da Aslan ailesine ekonomik olarak aşırı harcama yaptığı için kızan Hakan Kılıç'ın, ilk olarak sabah saatlerinde Hüseyin Tiryaki ile buluştuğu belirlendi.

Tiryaki'yi Kaynaklar'a götüren Kılıç'ın burada cinayeti işledikten sonra bu kez Menderes Caddesi'ndeki eve geldiği ortaya çıktı. Burada da ekmek bıçağından daha büyük boyuttaki suç aletiyle, 3 aylık hamile olan Fadime Tiryaki, ikinci eşi bir yıl önce ölen Aysel Aslan ile Behiye Aslan'ı öldürdüğü saptandı. Olayda kullanılan bıçak, Hakan Kılıç'ın aracında ele geçirildi.

KURBANLARINI TEŞHİS ETMEYE GİTMİŞ

Cinayetleri işledikten sonra evinde intihar eden Hakan Kılıç'ın, daha önce yanında çalışan Hüseyin Tiryaki'yi, çok ilaç dağıtması gerektiğini söyleyip, kendisine yardım etmesi için kandırdığı; sabah buluştuktan sonra ise öldürdüğü saptandı. Hakan Kılıç'ın bu cinayetin ardından, aileyi tanıdığı için evlerine geldiği, kurbanlarının da ondan şüphelenmeyip içeriye aldıkları ve ardından öldürüldükleri anlaşıldı. Cesetlerin bulunmasının ardından Hakan Kılıç'ın, kurbanlarına otopsi yapılacak olan İzmir Adli Tıp Kurumu'na da gittiği ve burada aileyi tanıyıp, bilen tanışan kişi olarak, kimlik tespitinde bulunduğu ortaya çıktı.

ANNESİ ÖLDÜKTEN SONRA BUNALIMA GİRMİŞ

Hakan Kılıç'ın, 4 yıl önce annesini trafik kazasında kaybettikten sonra psikolojik sorunlar yaşadığı, sık sık onunla ilgili halüsinasyonlar gördüğü, ifade edildi. Olaydan kısa süre önce, adliyede staj görmek için evden ayrılan, Adalet Teknik Meslek Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Emrecan Aslan da, yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayda annesi, ağabeyi, ablası ve yengesi öldürülen Aslan "Katille ve babasıyla aile dostu gibiydik. Ama Hakan'ın psikolojik soruları vardı. Sık sık annesiyle ilgili halüsinasyon görürdü" dedi.

Hakan Kılıç'ın cinayeti, emekli öğretmen olan babası Murtaza Kılıç'ın aileleriyle yakından ilgilenmesi nedeniyle işlediğini düşünmediğini belirten Emrecan Aslan, "Bununla ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Olsaydı 7 - 8 yıldır olurdu. Murtaza Kılıç eşinden boşanalı bayağı olmuştu" diye konuştu. Emrecan Aslan, cinayetin neden işlendiği konusunda bir fikrinin bulunmadığını, ama ağabeyiyle katil Hakan Tiryaki'nin kardeş gibi sırdaş olduklarını, aralarında geçen bir konuşmadan dolayı işlenmiş olabileceğini, bunun da ikisi arasında kaldığını söyledi.

CENAZELER BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Bu arada İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler ailelerine teslim edildi. Hüseyin Tiryaki (27) ile ikinci eşi bir yıl önce intihar eden annesi Aysel Aslan (47) ve üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ın (20) cenazelerinin ikindi vakti Alaşehir'e bağlı Şahyar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

4 ay önce Hüseyin Tiryaki ile kaçıp evlenen, ardından ailelerin barışmasıyla da düğünleri yapılan 3 aylık hamile Fadime Tiryaki'nin (23) de Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde defnedileceği bildirildi. Fadime Tiryaki'nin cenazesini almaya gelen babası Şeref Cambaz, "Ne yaşandığını bilmiyorum. Benim kızım arada kurban oldu" dedi.

BABA DA EMNİYETTE

Bu arada, 3 kişinin cesetlerinin bulunduğu eve 150 metre mesafede eczanesi bulunan, eşi de din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan bir çocuk babası Hakan Kılıç'ın emekli matematik öğretmeni olan babası Murtaza Kılıç'ın da emniyette bulunduğu, cinayetle ilgisinin olup olmadığına yönelik soruşturmanın sürdüğü belirtildi.