İzmir'deki çeteye operasyon: 33 tutuklama

İzmir'de yaralama, tehdit, şantaj, kundaklama, silahlı saldırı gibi eylemlerle panik ve korku salarak maddi menfaat elde ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 47 kişiden 33'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, "adi suç çetesi" olarak değişik suçlara karıştıkları belirlenen bazı kişileri takibe aldı. Yaklaşık 5 ay süren teknik takipte çete üyelerinin Alsancak semtindeki bir eğlence merkezine silahlı saldırı hazırlığında olduğunu belirleyen polis, operasyon başlattı. Yaralama, tehdit, şantaj, kundaklama, silahlı saldırı gibi eylemlerle panik ve korku salarak maddi menfaat elde ettikleri iddia edilen suç örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonda 3'ü kadın 47 şüpheli gözaltına alındı.Yakalanan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 uzun namlulu silah, 1 el bombası, çeşitli çap ve markalarda 23 tabanca, 13 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 35 kalaşnikof fişeği, 207 tabanca mermisi, 96 av tüfeği fişeği ile 16 kilogram esrar ele geçirildi. Zanlıların İzmir'deki "kurşunlama, yaralama, tehdit, şantaj, yağma, kundaklama ve vahim silahlarla saldırı" gibi 28 ayrı olayın da faili oldukları belirlendi. Sosyal medyayı etkin kullanan suç çetesinin, bu sayede panik oluşturduğu ve çevreye korku salarak maddi menfaat elde ettiklerinin saptandığı, vatandaşların milli duygularını istismar etmeye yönelik söylemlerde bulundukları, bu şekilde taraftar toplamayı hedefledikleri iddia edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri kadın 3 kişi sorgularının ardından serbest bırakılırken, 2'si kadın 44 zanlı ise, adliyeye sevk edildi.

Olayı soruşturan Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı, evrak üzerinden yaptığı inceleme sonucu, 5 kişiyi daha serbest bırakırken, 39 kişiyi tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimilğine sevk etti. Sabaha kadar süren ifade alma işlemlerinin ardından 33 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.

Örgüte liderlik yaptığı iddia edilen Serkan K.'nin yurt dışına kaçtığı, hakkında yakalama kararı ile arandığı bildirildi. Serkan K., İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir lokantada silahlı kişiler olduğu yönündeki ihbar doğrultusunda, aralarında Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından, paraşütle atlayan pilotu öldürdüğü yönünde basına yansıyan açıklamalarıyla bilinen Alparslan Çelik'in de olduğu 15 kişi ile birlikte geçen yıl 31 Mart'ta gözaltına alınmış daha sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.