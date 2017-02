İzmir'deki ekmek kavgasından yürek burkan görüntüler

Yoğun göç alan, mültecilerin de tercih ettiği yerlerden olan Basmane semtindeki yoksulların umudu yapılan insani yardımlar oluyor.

Bu semte yaşayan, aralarında mülteci ve Suriyeli sığınmacıların da bulunduğu yüzlerce yoksul aile, karınlarını ancak kuru ekmek ya da dağıtılan birkaç kaşık çorba ile doyurabiliyor. Bu semtteki Hatuniye Mahallesi’nde bulunan İlim Yayma ve İsrafı Önleme Derneği’nin önünde de her gün ekmek dağıtılıyor.

Dağıtılan 300 ekmekten kapabilmek için mücadele edenler zaman zaman izdihama neden oluyor. Bu dağıtım sırasında, Afrika ve Ortadoğu ülkelerini aratmayan görüntüler yaşanıyor. Her gün dernek önünde toplanan aileler, paylarına düşen bir ekmeği alabilmek için birbirleriyle mücadele ediyor. Dernek Müdürü Nuri Akay, duyarlı insanların, hayırseverlerin bağışlarıyla zor durumdaki bu insanların karınlarını doyurmaya çalıştıklarını belirterek, “Suriye, Somali, Filistin ve Sudan gibi ülkelerden gelen mülteciler ile semtimizde yaşayan yoksullara her gün 300 ekmek dağıtıyoruz. Bunun yanında yardım desteği geldikçe yemek ve çorba da veriyoruz. Giyim yardımı da yapıyoruz. Ancak ihtiyaç sahiplerinin sayısı her geçen gün daha da artıyor” dedi.