İZMİR'DEKİ HAİN SALDIRININ TALİMATINI ONLAR VERMİŞ !

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili 18 kişi gözaltına alındığı açıkladı. Bakan Bozdağ yaptığı açıklamada, 'İzmir saldırısını bölücü terör örgütü PKK'nın yaptığı konusunda tereddüt yoktur' dedi.



Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



Çatışma sırasında bir polisimiz, bir adliye çalışanımız şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 9 tane yaralımız var, onlara da acil şifalar diliyorum. Emniyetimize başsağlığı diliyorum. Eylemi yapan teröristlerin 2'si kahraman güvenlik güçlerimizin mücadelesi sonucunda ölü olarak ele geçirilmiştir. Polis memuru Sekin gerçekten büyük bir kahramanlık göstermek suretiyle adeta kendisini feda ederek pekçok vatandaşımızın şehit olmasına, yaralanmasına yol açacak büyük bir felaketin önüne geçmiştir. Ben şehit polisimizin şahsında emniyet, asker teşkilatımızı ve terörle mücadele eden bütün kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Milletimiz ona şükran borçludur.

TÜRKİYE EŞ ZAMANDA 11 TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE EDİYOR

Teröristlerle bugüne kadar olduğu gibi mücadelemiz bundan sonra da devam edecektir. Bu menfur saldırı her ne kadar adalet sarayına dönük olarak gerçekleştirilmiş olsa da bu saldırı Türk Milleti'ne karşı sadece İzmir'e değil 81 ilimize yapılmış terör saldırısıdır. Terör saldırıları milletimizin birliğini, kardeşlik hukuku içerisinde yaşamasını asla değiştiremeyecektir. Bu kirli ve karanlık güçler iyi bilmelidir ki, Türkiye'yi ve Türk Milleti'nin terörle etkin ve kararlı mücadelesinden asla vazgeçiremeyecektir. Bu saldırılar asla bir zaafa yol açmayacaktır. Mücadele daha da etkinleştirilecek ve kararlı bir şekilde devam edecektir. PKK, DHKPC, DEAŞ, FETÖ gibi yaklaşık 11 terör örgütüyle eş zamanlı mücadele eden tek ülke Türkiye'dir.

ÜÇ AVUKAT, İKİ POLİS YARALIMIZ VAR HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Terör asla kazanamacaktır, eninde sonunda kaybedecektir. Ülkemizin birliğine kasteden pekçok terör örgütü oldu. Birçoğunun adını bile hatırlanmıyor. Türkiye kıyamete kadar varolmayı devam edecektir. Eylem sırasında yaralanan 9 vatandaşımızdan ikisi ayakta tedavi edilmiş ve taburcu edilmiştir. Kalan 7 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir. Ancak hiçbirinin hayati tehlikesi sözkonusu değildir. Yaralılarımızdan üçü avukat, ikisi polis diğerleri sivildir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Şu ana kadar soruşturma bütün boyutlarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk güçleriyle yürütülmektedir. Şu an itibarıyla 18 gözaltı yapılmıştır.

SALDIRIYI PKK YAPTIĞINA ŞÜPHE YOK! KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Saldırıyı yapan teröristlerin kimlik bilgileri tespit edilmiştir. Soruşturmanın selameti bakımından kimlikleri şu anda açıklamıyoruz. Bunlara yardım ve yataklık olan diğer bağlantıların tespiti bakımından şu aşamada kimlikleri açıklamıyoruz. Terör eylemini gerçekleştiren terör örgütü konusunda herhangi bir tereddüt yoktur. Elde ettiğimiz bütün bilgiler, eylemi gerçekleştirme talimatı veren bölücü terör örgütü PKK olduğunu göstermektedir. Teröristlerin de bölücü terör örgütü PKK'nın teröristlerin olduğu noktada hiçbir tereddüt ve şüphe yoktur. Eylemin adliyede, İzmir'de olması, buna birileri farklı mesajlar yüklemek isteyebilri. Net olarak ifade etmek isterim; terör örgütlerinin amaçları, eylem türleri ve eylem yerleri ne olursa olsun bu terör örgütleri insanlığın, kardeşliğin, birliğin düşmanıdır. Dünyanın hiçbir yerinde terör örgütleri insanlığa, huzura, barışa fayda sağlamamıştır. Her daim zararların en büyüğünü vermiştir. Bu saldırının İzmir'de yapılmış olması sadece İzmirimize dönük bir saldırı olarak görmek fevkalade yanlıştır. Bu 79 milyon vatan evladına dönük bir saldırıdır.



PKK, DEAŞ, DHKPC, FETÖ VE DİĞERLERİ VARDİYA USÜLÜ ÇALIŞIYOR



Terörün dini, milliyeti, vatanı olmaz. Terör terördür, terörist terördür. Türkiye'de sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi birçok terör örgütü eylemlerini yapmakta hedeflerine ulaşacağını zannediyor. Onları kullanan dış güçler de hedeflerine ulaşacağını düşünüyor. PKK, DEAŞ, FETÖ ve diğerleri adeta vardiya usülü çalışıyor. Bazen PKK, bazen DEAŞ ve onlara lojistik destek sağlayan kim olursa olsun Türkiye'nin bunlarla kararlı bir şekilde mücadelesi devam edecektir. Hem yurt içinde hem de yurtdışında Türkiye'nin mücadelesi artarak sürecektir. Onların inlerinde başına çökerek devam edecektir. Türkiye bu noktadaki kararlılığını terör bitene kadar devam edecektir.



BU SALDIRIYI YAPANLAR İZMİR'İN TARİHİNE İYİ BAKMAMIŞLARDIR



İzmir kardeşliğin, birliğin, barışın şehridir. İzmir'in huzuruna, barışına, birliğine, kardeşliğine zarar vermek isteyenler en büyük cevabı birliğine, kardeşliğine sahip çıkan İzmirlilerden alacaktır. Hasan Tahsin nasıl bağımsızlık ateşini burada yaktı ve büyük Türkiye'ye giden yolu açtıysa, inanıyorum ki, İzmir'e kastetmeye çalışanlar, İzmir'in tarihine iyi bakmamışlardır. Bakmış olsalardı bu tarihin her türlü saldırıya karşı birlik, kardeşlik, barışa sahip çıktıklarını görürlerdi. Ben buradan başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İzmir'in geçmişte yaptıkları bugün ve yarın yapacaklarının da teminatıdır. Kim ne hesap ederse etsin bu hesaplarının boşa çıktığını, bundan sonra da boşa çıkacağını buradan ifade etmek istiyorum.



SORULAR VE CEVAPLAR



ŞEHİT FETHİ SEKİN'İN ADI ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR GİBİ YAŞATILACAKTIR



Fethi Sekin büyük bir kahramanlık yaptı. Esasında 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Ömer Halisdemir'in yaptığı Türkiye'nin belki 100 yıl geriye getirecek nasıl sonlandırdıysa Fethi Sekin kardeşimizin, şehidimizin yaptığı da aynı şekilde büyük bir faciayı önlemiştir. Terör saldırısını yapanların üzerinde çıkan malzemeye baktığınızda, iki araca baktığınızda, aracın bir tanesinde patlayıcı var diğerinde yok. Belli ki patlayıcı olan aracı patlattıktan sonra diğer teröristin yanında olan silahlarla İzmir adliyemizde atışlar yapacak, büyük faciaya yol açacak eylemin planlandığı değerlendiriliyor. Bu büyük planı mücadelesiyle, şehadeti göze alan anlayışıyla Fethi Sekin önlemiştir. Ona hepimiz medyunu şükranız. Allah gani gani rahmet eylesin. Onların isimlerini yaşatmak da bizim vazifemizdir. Biraz önce sayın Başsavcımız, valimiz ve adliyedeki diğer arkadaşlarımızla değerlendirmesini yaptık. Onun ismini yaşatmak bizim vazifemizdir. Şehidimizin ismini bir yere vermek suretiyle yaşatacağız, bunu kamuouyla paylaşacağız.



BOŞUNA HESAP YAPMASINLAR KARŞILARINDA SİNECEK KİMSE YOK



Teröristin bir tanesinin içinde çok ağır silahlar var. Diğeri hesap edemediği gelişmeler olunca eylem erken başlamış oluyor. El bombaları da var. RPG 7'nin ucuna takılacak anti tank mayını gibi çok tesirli bir şey. Bunlardan 7 tane var. Bizim değerlendirmelerimize göre patlama olduktan sonrası bir tanesi C blokta saldırı yaparken diğeri el bombaları ile içeri planladığı sonucu ortaya çıkıyor. Türk yargısı bugüne kadar adalete ve hukuka büyük hizmet etmiş, çok da şehit vermiştir. En son şehidimiz İstanbul Çağlayan'da Mehmet Selim Kiraz'dır. Adaleti ve hukuku ayakta tutmaktan cesaretle kullanmaktan geri kalmamıştır. Türk yargısında görev yapan hakimlerimiz, savcılarımız ve diğer yardımcı adliye personelimiz bundan sonra da görevlerine devam edecektir. Boşuna hesap kitap yapmasınlar. Karşılarında korkacak, sinecek, görevini yapmaktan vazgeçecek kimse yok.