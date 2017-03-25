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İZMİR'DEKİ POŞETLİ CİNAYETİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

İzmir'deki poşetli cinayetin sırrı çözüldü

İzmir'de bir evde öldürüldükten sonra poşete sarılı olarak bulunan 25 yaşındaki Funda Gülmez'in cinayet zanlıları operasyonla yakalandı.

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İzmir'in Çiğli ilçesinde, öldürüldükten sonra cesedi naylon poşete sarılı halde bulunan 25 yaşındaki Funda Gülmez cinayetiyle bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişi yakalandı. Cinayeti, genç kızın erkek arkadaşı Ü.Ş.'nin kıskançlık yüzünden işlediği belirtildi.

Funda Gülmez'den haber alamayan yakınları, geçen 21 Mart'ta Yakakent Mahallesi 8087/13 sokakta bulunan apartmanın 8'inci katındaki evine gitti. Eve giren yakınları, genç kızın 

naylon poşete sarılmış cesedini buldu. İzmir Emniyeti Cinayet Bürosu ekipleri, bıçaklanıp öldürülen ve naylon poşete sarılan Funda Gülmez'i kimin öldürdüğünü belirleyip yakalamak için çalışma yaptı.

Polis, genç kızın erkek arkadaşı 24 yaşındaki Ü.Ş.'nin Konak ilçesindeki Hatay semtinde saklandığı evi tespit etti. Düzenlenen operasyonla Ü.Ş. ve arkadaşı 27 yaşındaki İ.Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili G.K ve M.K. da yakalandı. Cinayet zanlısı Ü.Ş.'nin ifadesinde cinayeti 'kıskançlık' yüzünden çıkan tartışma sırasında işlediğini anlattığı öğrenildi. 

DHA
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