İzmir'e 5 milyon turist hedefi

İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) işbirliği ile 'İzmir Turizminin Sorunları' konulu toplantı düzenlendi. Çok sayıda turizmcinin katıldığı toplantıda konuşan ETİK Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, Vatikan'da Meryem Ana daimi tanıtım ofisi açılması gerektiğini söyleyerek Meryem Ana'ya daha fazla turist çekmek için Hıristiyanlara tanıtımın arttırılması gerektiğini dile getirdi. Tercan, "Otellerin dolulukları yüksekse şehir formda demektir, şehir her açıdan cazip demektir. Bu açıdan otellerin doluluğu şehri yönetenleri direk ilgilendirmektedir. UNESCO Dünya Mirasına girmiş olan hazinelerimiz Bergama ve Efes Selçuk'un çok etkili tanıtılarak, şehirde farkındalığın en üst seviyeye çıkartılması gerekir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fuar İzmir'in girişleri ile havaalanı çıkışında, Bergama ve Selçuk Efes'in görsellerle tanıtılması, şehre pozitif enerji getirecektir" dedi.



KARDEŞ ŞEHİRLERDE TANITIM



İzmir'e 50 noktadan direk uçuş olduğunu anlatan Tercan, bu uçaklarda Avrupa'nın çok güçlü tur operatörlerinin koltuklar alıp yabancı turist getirdiğini belirtti. İzmir'den direk uçuş olan şehirlere gidilip tanıtımın arttırılabileceğini dile getiren Tercan, "İzmir Büyükşehir Belediyemizin hiç vakit kaybetmeden daha fazla turist gelmesini sağlamak adına kardeş şehir olduğu başta Almanya'nın Bremen şehri, Danimarka'nın Odense şehri, İsrail'in Tel Aviv Yafo şehri, Konak Belediyemizin kardeş şehir olduğu Almanya'nın Hamburg-Mitte ilçe belediyesi, Almanya'nın Bonn şehri, Amerika'nın Newyork eyaleti Brooklyn belediyesi ile hiç vakit kaybetmeden iletişimlerini hızlandırarak arttırması gerekmektedir. Turizm sektörü olarak bu hamleleri bekliyoruz. Bu şehirlere gidip Road Showlar yapılmalı, bu şehirlerin yerel medyalarına İzmir'i tanıtıcı reklamlar verilmeli. Bu şehirlerin belediye başkanları, İzmir'e davet edilmeli. Türkiye'nin algısının kötü olduğu bu dönemde, birebir ilişkiler önemli" diye konuştu.



İzmir Turizm Tanıtma Vakfı (İZTAV) olarak somut hedefler konulması gerektiğini savunan Bülent Tercan, "2020 yılı, İzmir'in hedefi yılda 5 milyon turist ağırlamak olmalı. Yılda 5 milyon turist hedefi, tüm şehrin motivasyonunu arttıracaktır. İzmir'in hiçbir bahanesi olamaz İzmir'de her şey var. Deniz, kum, güneş, tarih, kültür, Unesco dünya listesine girmiş iki ilçemiz, dünyanın en büyük açık hava çarşısı Kemeraltı, fevkalade güzel Doğal Yaşam Parkı, Lifestyle'ı, Ege mutfağı, güçlü gastronomisi, Claros Kehanet Merkezi, Balçova'da, Çeşme'de termali, İzmir'den direk uçuşları, son derece modern iç hatlar, dış hatlar havalimanı ve daha nice zenginlikleri var İzmir'in. İzmir'in hiçbir eksiği yok, dolayısı ile hiçbir bahanesi olamaz. Son olarak ajanslara tanıtım işi verilirken başarı kriteri getirilmeli. Tek yapılması gereken tanıtım, tanıtım, tanıtımdır" diye konuştu.



