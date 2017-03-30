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İZMİR'İN ÜNLÜ OTELİNDE KORKUTAN YANGIN

İzmir'in ünlü otelinde korkutan yangın

İzmir'in 12 katlı 5 yıldızlı otelinde çıkan yangın herkesi korkuttu

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İzmir'in Selçuk ilçesinde 12 katlı 5 yıldızlı bir otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre korkutan yangın, Selçuk ilçesi Pamucak'taki ünlü 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ağırlandığı 12 katlı oteldeki yangın, toplantı salonundaki tadilat sırasında çıktı. Kaynak kıvılcımlarının halıları yakmasıyla başlayan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Yangında dumanlar bir anda oteldeki tüm katları sardı. Dumanlar metrelerce yükseklikten fark edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Yoğun çaba harcayan ekipler, alevlerin diğer katlara da sıçramaması için seferber oldu.

Müşteri bulunmuyordu

Yaz sezonunda açılacak olan 5 yıldızlı otelde müşterilerin bulunmadığı öğrenilirken, onlarca itfaiye ekibi ve çalışanlar yangını güçlükle kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği otelde maddi hasarın meydana geldiği ifade edilirken, yangında can kaybı olmaması büyük bir facianın önüne geçti.

İHA
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