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İZNİK GÖLÜNDEN BİR CANAVAR ÇIKTI

İznik gölünden bir canavar çıktı

Bursa'nın İznik Gölü'nde yakalanan 100 kiloluk yayın balığı satışa sunuldu.

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Türkiye'nin en büyük 5'inci gölü olan İznik Gölü'nde yakalanan 100 kiloluk yayın balığını görenler hayretler içinde kalıyor. Balıkçılar, "8 yıl aradan sonra bu kadar büyük bir yayın bağlı yakalandı" derken, yayın balığı Namazgah Pazarı'nda günün konusu oldu .

İznik Gölü'nde yakalanan devasa büyüklükteki yayın balığı kilosu 30 liradan satışa sunuldu. 14 -15 yaşında olduğu tahmin edilen yayın balığını tezgahta gören vatandaşlar fotoğraf çekmek için ilgi gösterdi.

Yere yatırılan balığın yanına uzanan vatandaşlar bu şekilde de hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmadı. Bir insan boyundan uzun olan balık kısa sürede tükendi.

İHA
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