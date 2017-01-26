Jackie – Natalie Portman ...

Elvan Göknel Karaçay

Natalie Portman, First Lady Jackie rolüyle karşımızda. Aramızda filmi henüz izlemeyenler olabilir. Onun için fazla detay verip, sihirini bozmak istemiyorum.

Filme dair tek bir not düşeyim, verilmek istenen 'duygu' size de geçiyor. O yüzden film bittikten sonra, etkisinden çıkmam biraz vakit aldı.

Oscar ödüllü oyuncu Portman perdede yine devleşmiş.

Aşkı, gücü, hüznü, çoşkuyu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Belli ki dersine çok iyi çalışmış. Eh Oscar almak her sanatçının harcı değil.

O dönemin saçı, makyajı, kıyafeti, aksesuarı nakış gibi işlenmiş. Bu sezon modada o yıllara dönersek hiç sürpriz olmaz.

Natalie Portman bu filmle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'na aday gösterildi.

Film ayrıca; 'En İyi Film Müziği' ve 'En İyi Kostüm' dallarında da Oscar Adayı.

Ben film eleştirmeni değilim, bu işler beni aşar. Ama o kadar beğendim ki, naçizane sizlere de tavsiye etmek istedim. Bakalım sizler izleyince ne düşüneceksiniz?.

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LÛGAT 365...

Gelelim bu haftaki kelimemize;

EHLİ-KEYF

Keyfine düşkün olan. Keyif yapmasını bilen. Dilimize Arapçadan geçmiştir. Bir işin ustası manasındaki ehil kelimesiyle, keyif kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur.

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ÇOCUK KALABİLMEK ...

( BÖLÜM 2 )

Yalnızca Hep Çocuk Kalabilmiş Kişilerin Anlayabileceği 15 Durum... (Alıntı)

8-Kaç yaşına gelmiş olursan ol hâlâ kek hamurunu sıyırmaktan, kremalı bisküvinin önce kremasını yemekten vazgeçemezsin.

9. Kim ne diyecek diye umursamazsın; istediğin gibi giyinir, istediğin gibi davranırsın.

10. Başkalarını mutlu edemeyen küçücük mutluluklarla bile yeterince mutlu olabilirsin.

11. Çocuklarla vakit geçirmek hoşuna gider, onlarla kolaylıkla empati kurabilirsin.

12. Hayata karşı sürekli bir çocuk merakı içerisindesindir, öğrenme isteğini asla tüketmezsin.

13. Bazen sonuçları hüsranla bitse de insanlara güvenmekten bir türlü vazgeçemezsin ve hep bir ikinci şans verirsin.

14. İçinde bulunduğun andan keyif alsan da zaman zaman geçmişe fazla özlem duyarsın.

15. Ve hiçbir zaman yapmacık davranamazsın, için dışın birdir.

Elvo ne diyor;

-Kek ve pasta kaplarının dibini sıyırmaktan yaşım kaç olursa asla vazgeçemem.

-Kendime yakıştığına inandığım şeyleri satın almaktan, giymekten kimse beni alıkoyamaz. İçimde ki çocuğa rağmen, yerine göre giyinirim o ayrı.

-Her şartta minnacık şeylerle mutlu olmayı becerebilmek müthiş bir duygu.

-Yeğenim ve dostlarımın çocukları onların şımarma alanı daima bizim evimizdir.

-Hım hım durmadan araştırırım, soruştururum. Yeter ki kafaya bir mevzuyu takmaya gör, gerisi çok kolay.

-Elbette insanlara güvenirim. Ama ah o ikinci şans tükenirse vay halinize.

-Hangimiz arada sırada geçmişin tozlu raflarına dalmıyoruz ki.

-Sunilik mi, hiç işim olmaz. Pardon yani:).

İşte geçen hafta başladığımız konu burada bitiyor.

Gökten üç elma düşmüş biri bana, diğerleri sizin başınıza...

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Sevgili Evren şu andan Pazartesi gün doğana dek;

sağlıklı - bereketli - rengarenk - olumlu - ılımlı - şanslı - aşklı - meşkli - kutlamalı geçsin günlerimiz pls.

Pazartesi gününe kadar hoş kalın, hoşça kalın.