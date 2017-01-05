JAK timleri aramaya devam ediyor

Mersin'de 29 Aralık 2016'da meydana gelen selde kaybolan biri çocuk iki kişiyi hem havadan hem de karadan arama çalışmaları sürüyor.

Mersin'de 29 Aralık'ta meydana gelen sel hayatı felç ederken, bir ailenin de yok olmasına neden olmuştu. Selde merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak debisi yükselen Yalınayak Deresi'ne düşen otomobildeki Serkan ve Fatma Genç çifti hayatını kaybetmiş, 4 yaşındaki kızları Miray ile 25 yaşındaki Sultan Uncu ise sel sularında kaybolmuştu. Genç çift 3 gün önce toprağa verilirken, iki kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. AFAD, Mersin itfaiyesi ile polis ve Sahil Güvenlik dalgıçları dere yatağında arama çalışmalarını sürdürürken, 9 kilometrelik alanda tüm yerler didik didik aranıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ise havadan arama çalışmalarına destek veriyor. Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğündeki 8 dalgıç polis, 2 bin 300 metre uzunluğundaki kanalizasyonda arama yaptı. Yapılan aramada 2 kişiye dair bir ipucuna rastlanmazken, zorlu arazi koşulları ve su içerisinde gerçekleştirilen aramalar ekipleri zorluyor.

Dün ise Ankara'dan Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığına bağlı Köpek Eğitim Merkezi Ceset Arama ekibine bağlı 2 dedektör köpek arama çalışmalarına katıldı. Ateş ve Barby isimli dedektör köpekler, sabah saatlerinde Yalınayak Deresi'nin Liman D kapısında denizle buluştuğu bölgede arama yaptı. 1,5 kilometrelik iki köpekle yapılan aramada henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Bugün de 2 kişiyi arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri katıldı. JAK timleri arabanın düştüğü Yalınayak Deresi'nde arama yaptı. Şu ana kadar kayıp 2 kişiyle ilgili bir sonuca ulaşılamadı.