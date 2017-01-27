Jandarma çalan telefonu açamadı...

Konya'da yolcu otobüsünün aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otobüs şoförü hayatını kaybetti, 10 yolcu yaralandı.

Kaza, Konya-Ankara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Küçükkeskin yönetimindeki 42 FCJ 57 plakalı yolcu otobüsü aynı yönde seyreden Lokman U. idaresindeki 06 CCA 01 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, otobüs şoförü Mustafa Küçükkeskin bulunduğu yerde sıkışırken, 10 yolcu da yaralandı. Vatandaşların kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık görevlilerin yaptığı kontrolde otobüs şoförü Mustafa Küçükkeskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, jandarma ekipleri hayatını kaybeden otobüs şoförünün çalan telefonunu açamadı.