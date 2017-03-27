Jandarma kaçakçılara göz açtırtmıyor

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor. Son bir hafta içerisinde ikinci kez kaçak tarihi eser operasyonu yapan jandarma ekipleri bu kez kaçak kazı sonucu elde edilen altın, gümüş sikke ve objelerden oluşan toplam (121) adet tarihi eseri piyasaya sürülmek üzereyken Zekeriyaköy'de ele geçirildi.

İstanbul ili Sarıyer ilçesinde M.D, M.Ö ve Suriye uyruklı S.A isimli şahısların kaçak kazı sonucu elde ettikleri M.Ö 6.ve 7. Yüzyıl Roma, Bizans ve Yunan dönemlerine ait altın ve gümüş sikkeleri 500 Bin TL'ye piyasaya sürmek için müşteri aradıkları bilgisi alındı. İhbar üzerine takibe alınan şüpheli şahıslar, Zekeriyaköy Uskumru Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı.

Çağlayan Nöbetçi Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan M.D, M.Ö ve S.A isimli şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.