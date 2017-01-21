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JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK'TE BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI KALKTI

Jandarma ve Sahil Güvenlik'te başörtüsü yasağı kalktı

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Personel Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

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Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadın personeli şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysileri giyebilecek.

"Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin, ilgili kanunlarda bulunan hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

Personelin genel kolluk kuvvetleri arası geçici görevlendirmeler, personelin ödevleri, hak ve sorumlulukları, yasaklar, nöbet ve izinleri, değerlendirme ve ödüllendirmeler düzenlendi.

Buna göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik'te kadın personelin şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysileri giymesine izin verilecek.

Resmi olarak görev yapan kadın personel, hamileliğini belgelediği takdirde resmi kıyafet yerine sivil kıyafetle görev yapabilecek.

Geçici görevlendirmeler

İçişleri Bakanı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında her kademedeki personel, geçici görevlendirmeyle görevlendirilebilecek.

Geçici görevlendirilen personelin, aylık ve diğer mali, sosyal hakları kendi kurumunun bütçesinden karşılanacak ancak disiplin soruşturması fiilen görevli olduğu kurum bünyesinde yapılırken, soruşturma dosyası, işlem yapılmak üzere soruşturulan personelin mensubu olduğu kurumun yetkili disiplin amiri ve kurullarına gönderilecek.

AA
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