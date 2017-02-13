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JANDARMADA FETÖ DEPREMİ: 12 GÖZALTI

Jandarmada FETÖ depremi: 12 gözaltı

Yedi ilde biri bölge sorumlusu olmak üzere 12 jandarma personeli gözaltına alındı.

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FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Jandarma yapılanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Samsun, Balıkesir, Çanakkale, Aksaray, Malatya toplam 7 ilde 1'i bölge sorumlusu düzeyinde abi 11'i Jandarma personeli, 12 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
 

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