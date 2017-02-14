  • Hollanda kaçak askerlere kucak açtı
  • İstanbul'da başörtülü genç kıza çirkin saldırı
  • Genç kızların dayak görüntüleri şoke etti !
  • İstanbul'da alarm ! 16 Şubat'a kadar bazı yollar kapatılacak
  • İstanbul'da seks oyuncağıyla tecavüz dehşeti

JANDARMA'DA KAMUFLAJ GİYEN 20 SİVİL

Jandarma'da kamuflaj giyen 20 sivil

15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı binasındaki güvenlik kameralarına takılan 20 şüpheli sahte asker için çalışma başlatıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Jandarma Genel Komutanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’daki en hareketli yerlerden biriydi. Kamera görüntülerinde o gece karargâhta olan personelin yüzü tek tek incelenirken asker kıyafeti giymiş ancak kayıtlarda ve listelerde olmayan 20 kişiye rastlandı. Savcılık şimdi, darbe girişimini yönettiği değerlendirilen bu sivillerin peşinde.

Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre, savcı bu kişilerin darbeyi yönlendirmek için asker kılığına giren 'FETÖ’cü sivil şahıslar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. ABD’den iadesi istenen Fethullah Gülen’in liderliğindeki Gülen cemaatine yönelik 15 Temmuz darbe girişimine dair soruşturmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Genelkurmay Başkanlığı, Akıncı Üssü, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Ankara Emniyet Müdürlüğü, MİT, TRT, Jandarma ve Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’na ait kamera görüntüleri titizlikle inceleniyor. Hava Kuvvetleri’nden sonra darbede en etkin birim olan Jandarma Genel Komutanlığı’ndan elde edilen görüntülerin incelenmesi sonucu ilginç bir tespite ulaşıldı.

Darbe gecesi komutanlıkta bulunan bütün personelin yüzü tek tek tespit edildi ve askeri kayıtlarla karşılaştırıldı. Araştırma sonucu o gece Jandarma Genel Komutanlığı personeli arasında bulunan yaklaşık 20 kişinin, karargahta görevli kişiler arasında yer almadığı saptandı. Savcı, bu kişilerin darbeyi yönlendirmek için asker kılığına giren 'FETÖ’cü sivil şahıslar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Soruşturma bu yönüyle derinleştirildi.

Yeni Adil Öksüzler şüphesi

15 Temmuz kalkışması yaşandığı sırada birtakım sivil kişilerin askeri komutanlıklara girdiklerine dair iddialar gündeme gelmişti.

Ancak, asker elbisesi giyen sivil şahısların varlığına dair daha önce bir bulguya rastlanılmamıştı. Şimdi üzerinde çalışılan konu, bu kişilerin 'FETÖ’ye bağlı imamlar olup olmadıkları. Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı, Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanlığı’nda ele geçen materyaller üzerinde yaptığı incelemede 585 parmak izinden 111’inin kaydını tespit edememişti.

16 Temmuz sabahı Jandarma Genel Komutanlığı binasında 200’e yakın asker gözaltına alınmıştı.

Habertürk
868
-
Kim Kardashian'ın kıyafeti olay olduKim Kardashian'ın kıyafeti olay oldu
Eski Bakan ve müsteşar Ömer Dinçer'den ağır eleştirlerEski Bakan ve müsteşar Ömer Dinçer'den ağır eleştirler
İrfan Değirmenci gitti, müzmin muhalif Emin Çapa geldiİrfan Değirmenci gitti, müzmin muhalif Emin Çapa geldi
FETÖ'nün ''3-5 kuruşluk'' hain hesabı ortaya çıktıFETÖ'nün ''3-5 kuruşluk'' hain hesabı ortaya çıktı
Değirmenci'nin gönderildi, şimdi gözler Ahmet Hakan'daDeğirmenci'nin gönderildi, şimdi gözler Ahmet Hakan'da
Seda Sayan bir mekanı daha kapattırıyorSeda Sayan bir mekanı daha kapattırıyor
Sakarya'da jeotermal kaynak bulunduSakarya'da jeotermal kaynak bulundu
PKK'ya birçok şehirde büyük operasyonPKK'ya birçok şehirde büyük operasyon
Burhan Kuzu'dan Müjdat Gezen'e sert sözlerBurhan Kuzu'dan Müjdat Gezen'e sert sözler
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS