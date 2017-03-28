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JANDARMA'DA YENİ BİRİM KURULDU

Jandarma'da yeni birim kuruldu

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde ''sosyal medya'' birimi oluşturuldu.

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Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 'Sosyal Medya Şube Müdürlüğü' kuruldu. Başında Albay rütbeli özel eğitimli bir subayın bulunduğu bu birim, Jandarmanın sosyal medyadaki resmi ayağı olacak. Medya ve iletişim eğitimi verilen jandarma personelinin görev alacağı birim Twitter, Facebook ve Youtube'ta jandarmanın faaliyetleri, tanıtımı ve terörle mücadeleye ilişkin paylaşımlar yapacak.

Twitter ve Facebook ile temas

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Yakın zamanda faaliyete başlayacak olan Sosyal Medya Şube Müdürlüğü, daha önce sivil kişiler tarafından Jandarma adına Twitter ve Facebook'ta açılan hesap ve sayfa adlarını da geri almak için Twitter ve Facebook ile temasa geçti. Gerekli yazışmalar başlatıldı. Sürecin tamamlanmasının ardından Jandarma, sosyal medyada paylaşım yapmaya başlayacak.

Jandarma Genel Komutanlığı, 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminden sonra 27 Temmuz 2016 tarihli kararnameyle Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na bağlanmış, bu süreçte bazı alanlarda yeniden yapılanma ve uyum için de çalışmalar başlatılmıştı.

Milliyet
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