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JANDARMA'DAN BÜYÜK OPERASYON: 251 KİŞİ YAKALANDI

Jandarma'dan büyük operasyon: 251 kişi yakalandı

Nevşehir'de hakkında arama kararı olan 251 kişi yakalandı.

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Nevşehir il Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanını bölgesinde 1 Şubat 3 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalarda hakkında arama kararı olan 251 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yapılan huzur uygulamaları ve yol kontrollerinde çeşitli suçlardan dolayı aranan 251 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'i terör, 6'sı kaçakçılık, 89'u adli olaylar 151'i de çeşitli suçlardan aranan 251 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 21'i tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken diğer şahıslar hakkında da adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda iki adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 7 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 12 gram uyuşturucu madde de ele geçirildi.

İHA
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