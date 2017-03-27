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JANDARMA'NIN PLAKALARI TURKUAZ OLUYOR

Jandarma'nın plakaları turkuaz oluyor

İçişleri Bakanlığı'na bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı'nın yeni süreçle ilgili uyum ve yeniden yapılanma çalışmaları devam ediyor.

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Bu kapsamda yeni bir düzenleme daha yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olduğu dönemde siyah renkli ve sadece numaralardan oluşan plaka kullanan Jandarma teşkilatı artık turkuaz renkli ve il kodu ile harf dizilerinin de yer aldığı plaka kullanmaya başladı. 

Milliyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre Makam ve görev araçları dahil olmak üzere bundan sonra bütün jandarma araçları turkuaz renkli plaka kullanacak. Polis teşkilatı da koyu mavi plaka kullanıyordu.

Jandarma Genel Komutanlığı, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra 27 Temmuz 2016 tarihli kararnameyle Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı; İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştı.

Milliyet
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