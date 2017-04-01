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JAPON DEVİNDEN TÜRKİYE'YE BÜYÜK YATIRIM

Japon devinden Türkiye'ye büyük yatırım

Japon iklimlendirme devi Daikin, tarihinin ilk kombi yatırımını Sakarya’da hayata geçirdi. Burada üretilen kombiler 145 ülkeye ihraç edilecek.

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92 yıldır sadece soğutma teknolojileri üzerine faaliyet gösteren Japon devi Daikin, bu yıl ısıtma alanına da yatırım yapma kararı aldı. Kısa zaman önce Airfel markasını satın alan firma, bu kapsamda Sakarya'da tarihinin ilk kombi fabrikasını hayata geçirdi.

İlk kez gün yüzüne çıkan Daikin markalı kombi Sakarya'dan 145 ülkeye ihraç edilecek. Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre konuyla ilgili konuşan Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder, "Daikin gibi dünyanın 145 ülkesinde faaliyet gösteren 92 yıllık bir iklimlendirme devinin, ilk kombisini Türkiye'deki fabrikamızda üretmiş olmaktan büyük bir mutluluk uyuyoruz" dedi.

Önder sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daikin'in sahip olduğu Japon teknolojisi ile buradaki Ar-Ge merkezimizde yürütülen çalışmaların bir ürünü olan ilk Daikin kombimiz, birçok açıdan büyük önem taşıyor. Yeni kombimizin boyutu ile ısıtmayı yeniden tasarlarken, ihracat gücümüze de yeni bir değer kattık. Sakarya'da ürettiğimiz bu kombimizi Türkiye ile aynı anda Avrupa'da da satışa sunmanın yanı sıra dünyanın her yerine ihraç ederek Daikin Türkiye'nin, bölgenin lojistik üssü olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Daikin Türkiye olarak büyümemizi sürdürürken, bundan sonra Ar-Ge ve inovasyon konusundaki çalışmalarımızla da ülkemizden söz ettirmeyi hedefliyoruz."

ISH Frankfurt Fuarı'nda tanıttığı Daikin kombiyi Türkiye ile aynı anda Avrupa'da da satışa sunan şirket, aynı zamanda yeni ürününü dünyanın her yerine ihraç etmeyi planlıyor.

 

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