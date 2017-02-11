SON DAKİKAORTAKÖY SALDIRISI ZANLISI MASHARİPOV HAKKINDA FLAŞ KARAR
  • Mete Yarar: ''El Bab'ta tanklarımız gündüz çıkamıyor''
  • YSK Başkanı'ndan beklenen açıklama geldi: Referandum 16 Nisan'da
  • Türk kızı Talya’ya, BM Genel Kurulu’nda alkış yağmuru
  • 750 bin esnafa vergi affı müjdesi
  • Feyzioğlu: ''Cumhurbaşkanı talimat verseydi...''

JAPON LİDERLE GÖRÜŞEN TRUMP'TAN ŞOK HAREKET

Japon liderle görüşen Trump'tan şok hareket

ABD Başkanı Trump ile Japonya Başbakanı Abe'nin Beyaz Saray'daki ortak basın toplantısı sırasında ilginç bir olay yaşandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Abe basın toplantısında Japonca konuşurken Trump'ın kulaklığının takılı olmadığı ve Japon liderin açıklamalarının bir bölümünün tercümesini dinlemediği ortaya çıktı.

Buna rağmen Abe'nin konuşmasını dikkatlice dinliyormuş gibi görünen ve Japon Başbakan'ın sözlerine onay verircesine sık sık kafasını sallayan Trump, basın toplantısının ilerleyen dakikalarında kulaklık kullanmaya başladı.

Beyaz Saray sözcülerinden Sarah Huckabee Sanders, Trump'ın basın toplantısı sırasında kulaklık takıp takmadığına dair soruya, "O anlarda kullandığını sanmıyorum. Ama Abe'nin konuşma metnini gördü ve basın toplantısından önce detaylı bir görüşme yaptılar" diye yanıt verdi.

696
Erdoğan imzayı atar atmaz sahaya çıktıErdoğan imzayı atar atmaz sahaya çıktı
Gül'den son ihraçlarla ilgili çarpıcı açıklamaGül'den son ihraçlarla ilgili çarpıcı açıklama
Bozdağ: ''Yasa değişikliği geliyor''Bozdağ: ''Yasa değişikliği geliyor''
14 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında ilginç savunma14 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında ilginç savunma
Düğündeki 1 dolar 103 gün sonra tahliye ettirdiDüğündeki 1 dolar 103 gün sonra tahliye ettirdi
Esrarengiz köpüğün sırrı çözüldü !Esrarengiz köpüğün sırrı çözüldü !
İzmir Limanı Varlık Fonu'na devredildi !İzmir Limanı Varlık Fonu'na devredildi !
İşte AK Parti'nin referandum şarkısı: Tabi ki Evetİşte AK Parti'nin referandum şarkısı: Tabi ki Evet
Karayılan'dan katliam talimatı !Karayılan'dan katliam talimatı !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS