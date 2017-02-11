Japon liderle görüşen Trump'tan şok hareket

Abe basın toplantısında Japonca konuşurken Trump'ın kulaklığının takılı olmadığı ve Japon liderin açıklamalarının bir bölümünün tercümesini dinlemediği ortaya çıktı.

Buna rağmen Abe'nin konuşmasını dikkatlice dinliyormuş gibi görünen ve Japon Başbakan'ın sözlerine onay verircesine sık sık kafasını sallayan Trump, basın toplantısının ilerleyen dakikalarında kulaklık kullanmaya başladı.

Beyaz Saray sözcülerinden Sarah Huckabee Sanders, Trump'ın basın toplantısı sırasında kulaklık takıp takmadığına dair soruya, "O anlarda kullandığını sanmıyorum. Ama Abe'nin konuşma metnini gördü ve basın toplantısından önce detaylı bir görüşme yaptılar" diye yanıt verdi.