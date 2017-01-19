JAPON YATIRIMCILAR GÖZÜNÜ O KENTE DİKTİ !

Japon yatırımcılar gözünü o kente dikti !

Japonya'dan çok sayıda yatırımcının Türkiye'deki gözdesi İzmir oldu.

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İzmir Kalkınma Ajansınca (İZKA) özel bir yatırım ve tanıtım stratejisi yürütülen Japonya'dan çok sayıda firmanın Avrupa'ya açılan kapı olarak İzmir'i seçtiği belirtildi.

İZKA'dan yapılan açıklamada, İzmir’de 2016’nın ilk 6 ayında toplam 2  bin 237 yabancı sermayeli firmanın bulunduğu, kentin konumu gereği doğal dağıtım  merkezi olması ve sunduğu yüksek yaşam standartlarıyla yabancı yatırımcının  ilgisini çektiği ifade edildi.

Son dönemde Japon firmalardan arka arkaya gelen yatırım haberlerinin  yabancı ilgisini gösterdiğine işaret edilerek, İZKA'nın özel bir yatırım ve  tanıtım stratejisi yürüttüğü Japonya'dan çok sayıda firmanın Avrupa'ya açılan  kapı olarak İzmir’i seçtiği bildirildi.

Açıklamada, son dönemde İzmir ve çevresinde yatırım kararı alan  firmalarla ilgili bilgilere de yer verildi.

Buna göre, Japon gıda devi Nippon Ham, İzmirli beyaz et üreticisi  Ege-Tav firmasının yüzde 60 hissesini, otomotiv yan sanayi firması Denso  Corporation İzmir'de üretim yapan DJ Cool'un yüzde 50 hissesini, Toyo Ink Group  ise Yaşar Grubu markası olan DYO Matbaa Mürekkepleri firmasının yüzde 75  hissesini satın aldı.

Pigeon Corporation iştiraki Lansinoh Ege Serbest Bölgesi'nde, Japon  DIC Grup şirketi Sun Chemical ise 30 milyon dolarlık yatırımla Aliağa'da fabrika  kurarak ambalaj mürekkepleri ihracatına başladı.

Japonlarla ortaklık konusunda öncü firmalar arasında yer alan İnci  Holding, GS Yuasa Corporation ile ortak akü üretimi ve Ar-Ge anlaşması imzaladı,  İnci Lojistik şirketi ise Yusen Logistics ile birleşme kararı aldı.

Yanmar Corporation da bölgesel ofis açarak Türkiye pazarına İzmir'den  giriş yaptı. Son olarak Japon Ajinomoto, Yıldız Holding bünyesinde İzmir'de üretim  yapan Örgen Gıda'yı satın aldı.

Açıklamada, Pigeon Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Norimasa  Kitazawa'nın değerlendirmelerine de yer verildi.

İzmir’in limanları ve lokasyonu nedeniyle doğal bir dağıtım merkezi  olduğunu, dolayısıyla İzmir’i bir hub olarak kullanabileceklerini düşündükleri  belirten Norimasa Kitazawa, MENA Bölgesi'ne (Ortadoğu ve Arap ülkeleri pazarı)  ürün gönderen Japon firmalarının İzmir’i üs olarak belirleyebileceklerini ifade  etti.

Norimasa Kitazawa ayrıca İzmir’deki iş gücünün kalitesi konusunda  ciddi araştırmalar yaptıklarını ve çıkan sonuçların kendilerini tatmin ettiğini,  bu sonuçların yatırım kararı almalarını kolaylaştırdığını kaydetti.

 

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