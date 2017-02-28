Japonya'dan insanlığın geleceği ile ilgili şok açıklama

Japon telekomünikasyon ve internet şirketi Softbank'ın CEO'su Masayoshi Son, akıllı robotların sayısının gelecek 30 yıl içinde insan nüfusunu geçeceğini, robotların insanlardan "daha akıllı" olacağını söyledi.

Son, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen teknoloji dünyasının önemli etkinliklerinden Dünya Mobil Kongresinde gelecekte teknolojinin ne yönde ilerleyeceğine dair öngörülerini paylaştı.

Son, "Gelecek 30 yılda ayakkabılarımızda bulunan çipler beynimizden daha akıllı olacak. Bu çiplerin üstüne basacağız ama onlardan daha geride olacağız." öngörüsünde bulundu.

Bugün ortalama bir kişinin IQ'sunun 100 civarında olduğunu ifade eden Son, Albert Einstein yahut Leonardo Da Vinci gibi kişilerin IQ'sunun 200'e kadar çıktığını belirtti. Son, bu kişilerin dahi olarak nitelenmesine karşın akıllı robotların IQ'sunun zamanla 10 bine çıkabileceğini ileri sürdü.

Bunu "süper zekanın doğumu" olarak niteleyen Son, "Bu gerçek olacak." ifadesini kullandı.

Akıllı robotların sayısının 30 sene zarfında insan nüfusunu geçeceğini belirten Masayoshi Son, bunların insanlarla aynı boyut ve şekilde olacağı değerlendirmesini yaptı. Son, bazı robotların uçacağını ve yüzeceğini, bazılarının ise iki bacağının olacağını, buna karşın diğerlerinin yüzlerce bacağa sahip olabileceğini dile getirdi.

Japon girişimci Son, robotların tehlikeleriyle ilgili ise "Bence bu süper ya da zeka bizim ortağımız olacak. Eğer bunları doğru kullanmazsak bu bir risk oluşturacaktır. Buna karşın robotları doğru işler için kullanırsak bunlar daha iyi bir yaşam için ortaklarımız olabilir." ifadesini kullandı.