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JENNİFER LOPEZ ALDATILDI MI ?

Jennifer Lopez aldatıldı mı ?

Ünlü yıldız Drake ile aşk yaşadığı bilinen Jennifer Lopez'in aldatıldığı iddia edildi.

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Rihanna'nın eski sevgilisi Drake ile ilişkilerini sosyal medyadan duyuran Jennifer Lopez'in, Kanadalı rap şarkıcısı tarafından porno yıldızı Rosee Divine'la aldatıldığı iddia edildi.

Yaklaşık bir aydır Drake ile aşk yaşayan Jennifer Lopez’in aldatıldığı iddiası magazin camiasında dilden dile dolaşıyor.

Konser vermek için Amsterdam’a giden Drake'in, bir Japon restoranında porno yıldızı Rosee Divine ile akşam yemeği yerken görüntülenmesi dikkati çekti.

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İkilinin iş yemeğinde bir araya geldiği belirtilse de paparazziler, Rosee Divine ile Drake'in oldukça samimi olduğunu vurguladı.

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