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JENNİFFER LOPEZ INSTAGRAM'I SALLADI

Jenniffer Lopez Instagram'ı salladı

Jennifer Lopez paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin beğenisini kazandı.

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Amerikalı ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, sadece bol ödüllü bir şarkıcı değil aynı zamanda güzelliğiyle de hayranlarını büyülemeye devam eden bir isim.

Geride bıraktığımız gün düzenlenen 43’üncü People’s Choice ödül töreninde ‘Shades of Blue’ diziyle boy gösteren ve buradaki performansıyla ‘En Sevilen Kadın Drama Oyuncusu’ ödülü alan 47 yaşındaki şarkıcı, 57 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla dikkat çeken sosyal medya hesabından seksi bir paylaşımda bulundu. Bir otel odasının yatağında uzanmış bir şekilde poz veren Lopez, ‘Yağmurlu bir gün modu’ notuyla paylaştığı bu kareyle 586 bin beğeni alırken kendisine yapılan binlerce yorum arasında bacaklarının güzelliğini öven çok sayıda yorum öne çıktı.

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