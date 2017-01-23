JET FADIL'IN YEĞENİ DE İŞ BAŞINDA !

Jet Fadıl'ın yeğeni de iş başında !

Jet Fadıl ile birlikte yargılanan yeğeni Mehmet Salih Obut cezaevinde boş durmuyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Jet Fadıl lakaplı Akgündüz’ün Capricegold’un genel kurulunu cezaevinde toplamasının ardından Silivri’de birlikte hapis yattığı yeğeninin de ‘boş durmadığı’ ortaya çıktı. Yeğen Mehmet Salih Obut, Capricetermal’in müdürlüğünü cezaevinde bıraktı. Şirketteki hisseler el değiştirdi. Mağdurların avukatı “Mal varlığına tedbir konulmalı” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, Didim’deki Capricetermal’in genel kurul kararlarına göre Jet Fadıl’la birlikte yargılanan yeğen Mehmet Salih Obut, şirketin müdürlüğünü cezaevinde bıraktı. Şirketteki hisseler el değiştirirken; şirket yönetimi ailenin başka bir üyesine devredildi.

Avrupa’da ve Türkiye’de binlerce mağdur yaratan Fadıl Akgündüz, Bayrampaşa’daki Capricegold ile Maldivler’deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla yeğeni Mehmet Salih Obut’la birlikte tutuklu yargılanıyor.

‘MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULMALI’

Jetpa mağdurlarının avukatı Dr. Acun Papakçı şu değerlendirmeyi yaptı:
“Mehmet Salih Obut hakkında Caprice şirketlerinde dolandırıcılık yapıldığı suçlaması ile dayısı Fadıl Akgündüz ile birlikte ceza davası açılmıştı. Şu an kendisi cezaevinde bulunuyor. Son günlerde Caprice şirketlerinin devirlerinin mal kaçırma amacıyla yapıldığını düşünüyoruz. Takip ettiğimiz davalarda Caprice şirketlerinin mal varlığı üzerinde ihtiyati tedbir kararı uygulanmasını talep etmemize rağmen taleplerimiz gerekçe gösterilmeden reddediliyor. Capricegold davasında mahkeme heyeti Akgündüz ve Obut’un tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Mahkemenin son derece isabetli olarak suç işlendiğine somut delillerin var olduğuna kanaat getirdiği açık. Mahkemenin, işlendiği iddia edilen dolandırıcılık faaliyeti nedeniyle elde edilmiş mal varlıkları hakkında kanunlar uyarınca tedbir kararı vermesi gerekiyor.”

Jet Fadıl ne yapmıştı?

Akgündüz’ün Silivri Cezaevi’ndeki tutukluluğu sürerken Ticaret Sicil Gazetesi’nde mağdurlar açısından tartışma yaratacak bir ayrıntı yer almıştı. Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki ilana göre Capricegold Otelcilik’in yönetim kurulu üyeleri Memet Fadıl Akgündüz, kardeşi Birsen Akgündüz ve annesi Zekiye Akgündüz 16 Aralık 2016 tarihinde genel kurul toplantısı yapılmasına karar verdi. Genel kurulla ilgili ilanda yer alan gündeme göre Akgündüz ailesi son iki yılla ilgili icraatlarını oyladı, iki yıllık dönemi ibra ederek akladı. Akgündüz’le birlikte hapis yatan yeğen Mehmet Salih Obut’un da tıpkı dayısı gibi cezaevindeyken Capricetermal’in genel kurulunu topladığı ortaya çıktı. 8 Kasım 2016 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre genel kurulda 3 farklı karar alındı. Yeğen Obut’un ablası Nurdan Atağan şirketteki 4 bin adet hissesiyle, 100 bin TL’lik nakit sermayesini eşi Erdinç Atağan’a devretti. Hem Nurdan Atağan’ın hem Mehmet Salih Obut’un müdürlük görevleri sona erdirilirken şirketin tek ortağı ve müdürü Erdinç Atağan oldu.

Jetkent’te oturuyor!

Kararların alındığı tarihte halen Silivri Cezaevi’nde Jet Fadıl Akgündüz’le birlikte tutuklu olan Mehmet Salih Obut’un ikamet adresinin İstanbul’daki Jetkent Blokları olarak gösterilmesi dikkat çekti.

Cumhuriyet
459
Referandum sonucu ne olur ? Anketler ne diyor ?Referandum sonucu ne olur ? Anketler ne diyor ?
İstanbul'u kana bulamaya çalışan terörist belirlendiİstanbul'u kana bulamaya çalışan terörist belirlendi
Başbakan Yıldırım: Beni gaza getirmeyinBaşbakan Yıldırım: Beni gaza getirmeyin
Korkunç iddia DNA testiyle kesinleştiKorkunç iddia DNA testiyle kesinleşti
İki genç yazlıkta ölü bulunduİki genç yazlıkta ölü bulundu
Ebru Polat'a 100.000 dolarlık akşam yemeği teklifiEbru Polat'a 100.000 dolarlık akşam yemeği teklifi
İçişleri Bakanı: "Acımayacaksınız"İçişleri Bakanı: "Acımayacaksınız"
2017 yılına damga vuracak mega projeler2017 yılına damga vuracak mega projeler
11.000 lüks araca el koyuldu11.000 lüks araca el koyuldu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS