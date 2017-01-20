JETLER VURDU! 120 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Jetler vurdu! 120 terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeybatısında Fetih El Şam Terör Örgütünün hava saldırsıyla vurulduğu duyuruldu. Hava saldırısında en az 120 teröristin öldüğü duyuruldu.

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Suriye'nin kuzeybatı kesiminde bulunan Fetih El Şam terör örgütüne ait kamp, hava saldırısı ile vuruldu. Örgütün 120'den fazla militanının öldüğü duyuruldu.

Halep'in batısındaki bir bölgede, terör örgütü Fetih El Şam'ın hedef alındığını belirtti. Hava saldırısını Rus yada Amerikan uçaklarından, hangisi tarafından yapıldığı açıklanmadı.

Fetih el Şam'a yakın kaynaklar, saldırıyı ABD uçaklarının düzenlediğini iddia ediyor.

Geçen sene El Kaide'den ayrılan örgüt, ismini değiştirip Fetih El Şam adını almıştı.

DAEŞ, PALMİRA'DAKİ TARİHİ ANITLARA SALDIRDI

DAEŞ teröristleri, Suriye'deki Palmira antik kentinde, Roma dönemine ait antik tiyatronun ön cephesindeki ünlü anıtlardan birini yıktı. Haberi aktaran Suriye devlet televizyonu, DAEŞ militanlarının dün aynı noktada 12 kişiyi toplu infazla öldürdüğünü hatırlattı.

Palmira antik kenti, 2015'te DAEŞ terör örgütü tarafından ele geçirilmişti. Rus Hava Kuvvetlerinin desteğiyle, kent Mart ayında tekrar rejim güçleri tarafından alındı. Ancak aralık ayında DAEŞ teröristleri kenti ikinci kez rejimden almıştı.

AA
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