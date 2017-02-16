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JİRKİ AŞİRETİ OYUNUN RENGİNİ BELLİ ETTİ

Jirki Aşireti oyunun rengini belli etti

Şırnak'ın Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman, referandumda ne oy vereceklerini açıkladı.

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Jirki aşiretinin lideri Tahir Adıyaman, referandumda "evet" oyu vereceklerini belirtti.

Referandum çalışmaları kapsamında Şırnak kanaat önderi ve Tatar Aşireti Lideri Arslan Tatar'a ziyaretler devam ediyor. Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman, Tatar'ı evinde ziyaret etti. Adıyaman'ın yapmış olduğu ziyaretten memnuniyetini dile getiren Tatar, "Tahir Adıyaman bugün bizi ziyaret ederek, referandumda aşireti ve çevresi ile "evet" oyu kullanacağını söyledi. Biz bundan çok büyük mutluluk duyduk. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Biliyorsunuz 16 Nisan'da Türkiye halkı referanduma gidecek. Bizlerde sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında tüm aşiret reislerimiz ile birlikte kenetlenerek, halkımızla birlikte "evet diyeceğimizi ifade etmiştik. Referandum kapsamında bölgemizin aşiret reisleri bir araya gelmiştik. Ziyaretler, bu kapsamda devam ediyor. İnşallah Türkiye'nin kaderini değiştirecek bu seçimde zaferle çıkacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi

Tatar'ı evinde ziyaret eden Jirki aşiret lideri Tahir Adıyaman ise, "Milletimizin, Şırnak'ın ve ilçelerin selameti için referandumda "evet" diyeceğiz. İnşallah yüzümüzün akıyla çıkacağız" diye konuştu.

İHA
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