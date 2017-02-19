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KAAN TANGÖZE'DEN ESKİ EŞİNE GİZLİ ZİYARETLER

Kaan Tangöze'den eski eşine gizli ziyaretler

Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze, eski eşi Seçkin Piriler'in evine gizli ziyaretlerde bulunduğu iddia edildi.

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Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Kıvılcım Ural'a aşık olunca 2 çocuğunun annesi eski manken Seçkin Piriler'den 1 yıl önce boşanmıştı. Peki işler tersine mi dönüyor?

Kaan Tangöze, şarkıcı Kıvılcım Ural'a aşık olunca 2 çocuğunun annesi eski manken Seçkin Piriler'den 1 yıl önce boşanmıştı. Peki işler tersine mi dönüyor?

Posta'da yer alan habere göre Tangöze'nin Kıvılcım Ural'a duyurmadan iki günde bir eski eşi Seçkin Piriler'in Ortaköy'de bulunan evine gittiği hatta bazı geceler onda kaldığı konuşuluyor.

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