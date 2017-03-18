

2012’de Suudi Arabistan diplomatik misyonuna atanan Basın Ataşesi Bahattin Akyön’ün, TRT’de muhabir olan oğlu Yusuf Akyön, sevgilisine Kabe’nin önünde evlenme teklif etti.

Deniz AYHAN

02:5818 Mart 2017

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[Kabe’de evlilik teklif etti]

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Akyön, cebinden çıkardığı söz yüzüğünü kız arkadaşına vermek istedi. Kız arkadaşı ise “Diz çök yoksa teklifini kabul etmem” dedi. Akyön de dizlerinin üzerine çöküp elinde yüzükle evlenme teklif etti.

TRT muhabiri Yusuf Akyön, diz çöküp sevgilisine böyle evlenme teklif etti.

Akyön, “Burada, mübarek Kabemiz var. Mübarek annelerimiz var. Onların huzurunda tabi biraz utanıyorum ama hayırlı bir iş diye düşünüyorum” diyerek o anın görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Genç kız, alkışlar arasında yüzüğünü taktı.

Tepki çekince de görüntüleri sildi.