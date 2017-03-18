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KABE’DE EVLİLİK TEKLİF ETTİ

Kabe’de evlilik teklif etti

Kutsal topraklar, TRT muhabirinin sevgilisine yaptığı sürpriz evlilik teklifine sahne oldu.

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2012’de Suudi Arabistan diplomatik misyonuna atanan Basın Ataşesi Bahattin Akyön’ün, TRT’de muhabir olan oğlu Yusuf Akyön, sevgilisine Kabe’nin önünde evlenme teklif etti.
Deniz AYHAN
02:5818 Mart 2017
Gündem
[Kabe’de evlilik teklif etti]
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Akyön, cebinden çıkardığı söz yüzüğünü kız arkadaşına vermek istedi. Kız arkadaşı ise “Diz çök yoksa teklifini kabul etmem” dedi. Akyön de dizlerinin üzerine çöküp elinde yüzükle evlenme teklif etti.

TRT muhabiri Yusuf Akyön, diz çöküp sevgilisine böyle evlenme teklif etti.

Akyön, “Burada, mübarek Kabemiz var. Mübarek annelerimiz var. Onların huzurunda tabi biraz utanıyorum ama hayırlı bir iş diye düşünüyorum” diyerek o anın görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Genç kız, alkışlar arasında yüzüğünü taktı.

Tepki çekince de görüntüleri sildi.

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