Kabe'yi yakmaya çalıştı

Dün Müslümanların kıblesi Kabe'yi yakmaya çalışan bir terörist Tavaf için alanda bulunan Müslümanların farketmesiyle son anda yakalandı.



Elindeki şişeye benzin dolduran şahıs Kabe örtüsüne benzini dökmeye çalışırken son anda farkedildi. Suud emniyet güçlerinin de müdahalesiyle saldırgan apar topar Harem-i Şerif'ten çıkarıldı.



Suudlu yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

