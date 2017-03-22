Kabinde elektronik cihaz yasağı başladı

Amerika ve Birleşik Krallık Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülkeden ABD’ye yapılan uçuşlarda, yolcuların akıllı telefondan büyük elektronik cihazları yanlarına almalarını yasakladı. Bu uçuşlarda artık tablet, kamera ve bilgisayarlar uçakların bagaj bölümüne teslim edilecek. THY yetkilileri ilk uygulamanın bugün sabah 08.30 New York uçağı ile başladığını açıkladı.

ABD bu kez Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ortadoğu ve Afrika ülkelerine yönelik yasakla gündeme geldi. Buna göre ABD’ye yapılan uçuşlarda, yolcuların akıllı telefonlardan büyük elektronik cihazları yanlarına almaları yasaklandı. Dünden itibaren başlayan yasak kapsamına giren cihazlar arasında bilgisayar, tablet, kamera ve DVD oynatıcıların bulunması dikkat çekiyor. Söz konusu yasak, İstanbul’un da içinde bulunduğu Ortadoğu ve Afrika ülkelerindeki 17 şehrinden kalkan ve varış noktaları New York, Chicago, Detroit ve Montreal olan uçuşları kapsıyor. Yasak kapsamında kalan cihazlar, uçak kabinine alınamayacak ve bagaja verilecek. ABD’nin bu kararı almasının sebebi olarak ise Arap Yarımadası El Kaide ve kısa süre önce Yemen’de Amerikan özel kuvvetlerince yapılan bir baskında elde edilen istihbaratla ilişkili olduğunu öne sürülüyor.

MEDİKAL CİHAZLAR HARİÇ

Alınan karadan sonra Türk Hava Yolları’ndan (THY) açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “ABD’ye seyahat edecek yolcularımızın dikkatine. ABD varışlı seferlerimizde geçerli olmak üzere, cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazların kabin içinde taşınmaması konusunda ilgili otoritelerce karar alınmıştır. Medikal cihazların hariç tutulduğu uygulama kapsamında elektronik eşyalar uçak altı kargo bölümünde taşınabilmektedir” denildi. THY yetkilileri ilk uygulamanın bugün sabah 08.30 New York uçağı ile başladığını açıkladı. Ürdün Kraliyet Havayolları, Twitter hesabından, Kuzey Amerika uçuşlarında çoğu elektronik cihazın kabinlere alınmasını yasaklayacaklarını açıkladı. Saudia Hava Yolları da, Twitter hesabı üzerinden bu iddiayı doğruladı.

CEP TELEFONLARI YASAK DEĞİL

ABD’nin aldığı bu kararla beraber “Neden tablet ve bilgisayarlar uçak kabinine alınıyor da, akıllı telefonlar alınmıyor?” sorusu akıllara geldi. Uzmanlar, uçakların dijital sistemlerinde bir açık olabileceğini ve bu açığa da tablet veya bilgisayarlarla daha kolay sızabileceğini ileri sürüyor. İddialardan bir diğeri de bilgisayardaki bataryaların, akıllı telefonlara oranla daha büyük olduğu ve böylelikle uçakta patlatılarak yangın çıkarılabileceği üzerine yoğunlaşıyor.

BAKAN ARSLAN: DOĞRU BİR UYGULAMA DEĞİL

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ABD’nin uyguladığı yasağa tepki gösterdi. Arslan, “Doğru bir uygulama değil. Yılda 80 milyon yolcunun uçtuğu İstanbul’u başkalarıyla karıştırmasınlar. Bizim derdimiz bu uygulamanın yolcunun konforunu da sayısını da etkileyebileceği. Bu uygulamadan geri adım atılmasını veya uygulamanın hafifletilmesini konuşuyoruz. Bu uygulama ülkemiz açısından da ABD açısından da doğru değil, ABD’nin ilgili otoriteleriyle de görüşüyoruz” dedi.

HANGİ UÇUŞLARDA YASAKLANDI

Lagos / Arik Air

Kahire / Egyptair

Dubai ve Atina / Emirates

Addis Ababa / Ethiopian

Togo ve Dublin / Lome

Abu Dhabi / Etihad

Kuveyt / Kuwait Airways

Doha / Qatar Airways

Kasablanka / Royal Air

Umman / Royal Jordanian

Cidde ve Riyad / Saudia

Johannesburg ve Dakar / South African Airways

İstanbul / Türk Hava Yolları

* Sadece ABD’nin New York, Chicago, Detroit ve Montreal şehirlerine yapılacak uçuşlarda yasak uygulanacak.

HANGİ CİHAZLAR UÇAĞA ALINMAYACAK

Akıllı telefonlardan büyük olan cihazların olduğu liste şu şekilde:

- Tablet bilgisayar

- Dizüstü bilgisayarlar

- Kamera

- DVD oynatıcı

Güvenlik uzmanları, cep telefonlarından daha büyük cihazlar içine konulabilecek patlayıcıların uçağın gövdesine hasar verebilecek etkiye sahip olacağına dikkat çekti. Geçen yıl şubat ayında meydana gelen olayda, Somali’de Mogadişu’dan kalkan Daallo Havayolları’nın uçağında bir yolcu, dizüstü bilgisayarının içine gizleyerek soktuğu bombayı uçağın kalkışı sırasında patlatmıştı. Uzmanlar, gövdede patlama ile meydana gelebilecek hasarın ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

İNGİLTERE DE 6 ÜLKEYE KISITLAMA GETİRDİ

İngiliz hükümeti, Türkiye dahil 6 ülkeden Birleşik Krallık’a doğrudan yapılan uçuşlarda, yolcuların bazı elektronik cihazları kabine almasının yasaklandığını duyurdu.

Başbakanlık Sözcüsü, yeni uygulamanın, Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus ve Suudi Arabistan’dan Birleşik Krallık’a doğrudan yapılan uçuşları kapsadığını açıkladı. Buna göre, bu ülkelerden Birleşik Krallık’a yapılacak uçuşlarda yolcular kabin içerisine, uzunluğu 16, genişliği 9,3 ve derinliği de 1,5 santimetreden fazla olan herhangi bir tür elektronik cihazı alamayacak. Sözcü, bu cihazların uçağın bagajına verilen bavul veya çantalara konulması gerektiğini aktarırken, hükümetin yeni uygulamayı “gerekli, uygun ve etkili” bulduğunu bildirdi. Uygulamadan etkilenen İngiliz havayolu şirketleri, “British Airways”, “EasyJet”, “Jet2.com”, “Monarch”, “Thomas Cook” ve “Thomson” olarak sıralanırken, diğer ülke havayolu şirketlerinin ise “Türk Hava Yolları”, “Pegasus Hava Yolları”, “Atlas Global Hava Yolları”, “Middle East Airlines”, “Egyptair”, “Royal Jordanian”, “Tunisair” ve “Saudia” olduğu belirtildi.

İNGİLTERE UÇUŞLARINDA YASAK BAŞLAMADI

Yasağın ardından sabah saat 08.05'te Atatürk Havalimanı'ndan Londra'ya yapılan seferde yasak henüz uygulanmaya başlamadı. Yolcular yasaktan önce olduğu gibi elektronik eşyalarını yanlarında götürdü. İngiltere uçuşlarında uygulamanın ne zaman başlayacağının henüz kesinleşmediği öğrenildi.

Atatürk Havalimanı'ndan saat 08.05'te TK-1981 sefer sayılı THY uçağıyla Londra'ya giden yolculardan Bünyamin Demirci bagaj işlemlerinin ardından şöyle konuştu: "Bilgisayar da tablet de sırt çantalarımızda. Haberimiz yok. Az önce bizde internetten okuduk. Cep telefonu serbest diye duyduk. Sosyal medyadan bilgisayar için bir şey demediler" dedi.

Diğer bir yolcu Asıf Yıldırım ise elektronik eşyaları yanlarına almadıklarını belirterek " Yanıma almadım. Diğer arkadaşlar da yasağı düşününce yanlarına almadı. Kısıtlı sayıda ülkenin arasında Türkiye'nin de olması hoş değil" dedi. Bu arada yasağın ardından ABD'ye ilk uçuş bugün saat 13.55'te yapılacak.