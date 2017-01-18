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KAÇAK AVLADIĞI ÖRDEĞİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI, CEZAYI YEDİ

Kaçak avladığı ördeğin fotoğrafını paylaştı, cezayı yedi

Kaçak avlanan bir avcıya sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar yüzünden 8 bin 200 TL ceza kesildi.

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Kaçak avcılara göz açtırmayan Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kez cezayı sosyal medyadan kesti. Vurduğu ördek ve çullukların fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan İ.K. isimli kaçak avcıya 8 bin 200 TL ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimlerle yasa dışı yollarla avlanan kaçak avcılara göz açtırmıyor. Ekipler yaptığı denetimlerde Terkos Gölü'nde avlanan T.A. ve A.B.'nin ruhsatsız avcılık yaptığını tespit etti. İki şahsa belge olmadan avlanmak, ava yasak bölgede avlanmak, tüfekte takoz olmadan avlanmak ve koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması suçlarından 4 bin 163 TL para cezası kesildi. Şahısların tüfekleri ile vurdukları 2 sakarmeke ve bir balaban kuşuna el konuldu.

Koruma Kontrol Şefliği Görevlileri yasa dışı avcılık ile olan mücadelesini sosyal medyaya da taşıdı. Ekipler son olarak internet üzerinden tekne ile vurulmuş ördek ve çulluk fotoğraflarını tespit ettiği İ.K. hakkında yaptıkları araştırmada, ruhsatsız avcılık faaliyetinde bulunduğunu belirledi.

Şahsın kimlik ve adres bilgilerine ulaşan ekipler, ruhsatsız avlanan İ.K.'ye vurduğu kuşlar ve ruhsatsız avcılık yaptığı gerekçesiyle toplam 8 bin 200 TL para cezası uyguladı.

Kaçak avladığı ördeğin fotoğrafını paylaştı, cezayı yedi

İHA
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