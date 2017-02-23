Kaçak geçenler yandı

Türkiye’nin dış ticaret taşımalarında Türk plakalı araçların yabancılara büyük pay kaptırması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Türk ekonomisini 100 milyonlarca TL kayba uğratan yabancı TIR’ların, araçların otoyol ve köprüleri ücret ödemeden geçmelerine yönelik düzenleme yapan bakanlık şimdi ikinci hamleye hazırlanıyor.

Dünya gazetesinden Ayşe Yücel'in haberine göre bu kez de trafik kaza ve kural ihlallerinde yazılan cezaların ödenmeden çıkışını önlemek için düzenleme yapılacak.

UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, “Trafik kazaları, hataları ile ilgili ödemeler çıkan yönetmelikte yok. Kapsama alınmadı. Bunun için gümrük bakanlığı yetkilileri çalışma yapıyorlar. Kısa zamanda hazır olacağı söylendi” dedi.

Yabancıların taşıma paylarındaki artış, uluslararası nakliyeciler için konuyu önemli ve acil hale getirdi. Yabancı araçlar 2015 ve 2016’da hem Türk ihraç ürünlerinin taşımasındaki paylarını, hem de Türkiye’nin ithalatındaki taşıma paylarını artırdı. 2015’te ithal yükü taşıyan yabancı araç sayısı yüzde 6 artışla 200 binden 213 bine çıkarken, Türk plakalı araç sayısı yüzde 13 gerilemeyle 425 binden 370 bine düştü. 2016’da Türk plakalı araçların taşıma sayısı yerinde sayarken yabancıların payında yüzde 5 artış oldu. 2015’te 297 bin yabancı araç Türk ihraç malı taşımıştı. Geçen yıl rakam 312 bine çıktı. 2015’te yüzde 4 azalan Türk plakalı araçların taşıma sayısı 2016’da da 1 milyon 218 bin 422’den 1 milyon 213 bin 834’e düştü.

Bu rakamlar, dışarıda herhangi bir ihlal veya Kaçak geçiş halinde 10 kata varan cezalar ödeyen Türk nakliye şirketlerinin çatı örgütü UND’yi harekete geçirdi. Çabalar sonuç verdi, 17 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayınlanan “Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik” le yıllardır yol ve köprüleri kaçak şekilde ücret ödemeden geçen yabancı araçların önlenmesinin yolu açıldı. Yönetmeliğe göre kaçak geçişlerde tahsilat yol kenarı istasyonlarında yapılacak. Burada da yapılamazsa gümrük çıkış kapılarında tebligat şartı aranmaksızın yapılacak. Tahsilat gerçekleşmeden araçların çıkışına izin verilmeyecek.

TOPLAM KAYIP 2 MİLYAR TL'Yİ AŞIYOR

Kaza veya trafik kuralı ihlali nedeniyle yazılan cezalar da olduğuna dikkat çeken UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, “Trafik kazaları bu yönetmelikte yok. Kapsama alınmadı. Toplam kayıp 100 milyon civarında. Gümrük yetkilileri ile Afyon’da toplantıdaydık. Bizim talebimiz üzerineçok kısa sürede onunla ilgili de çalışma yapacaklarını söylediler. Yeni yönetmelik sadece otoyollardaki kaçak geçişleri kapsıyor, trafik cezalarını kapsamıyor. Bu tarafik cezalarını normalde gümrükte alınması gerekiyor. Aslında trafik cezası makbuzlarında altta yurtiçinde tahsilat yapılamadığı takdirde bu cezalar gümrükte tahsil edilir yazıyor ama bugüne kadar edilmemiş.

Mesela Sarp Sınır Kapısı’nda ocak şubat mart ayında vali yardımcısı cezaları tahsil etmiş, 3 ayda 3.5 milyon TL toplanmış. Bizim tahminimiz bu otoyollarda 100 milyon civarında kayıp var. Aslında son 3 yıla baktığınızda bu bedeli 10 kat ceza ile çarptığınızda 2.5 milyar ediyor. Devlete verilen zarar. Haksız rekabet oluyor. Mesela Fatih Köprüsü’nden geçiş yasak. Biz geçemiyoruz ama onlar geçiyor. Polis yakalarsa otoban cezası olarak geçiyor. Ya da hızdan yakalanıyor ceza yazılıyor ama ödemeden gidiyor. Oysa biz yurtdışında bunların 10 katı ceza ödüyoruz” dedi. Kaçak geçişler için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na teşekkür bildirisi yayımlayan UND’de şimdi trafik cezalarının tahsilat yolunu açacak yeni düzenlemeyi bekliyor.